У разі потреби Вашингтон готовий взяти участь у реалізації домовленостей Києва та Москви щодо безпеки України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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У разі, якщо буде якийсь результат, і наша підтримка України може бути частиною цього результату, зокрема підтримки безпеки та оборони, то ми хочемо прагнути цього,

– сказав Блінкен.

Політик не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною. Водночас він вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.

"Українським партнерам вирішувати, чи є якісь зміни або прогрес. Якщо в Україні дійшли висновку, що вони (позитивні зрушення – 24 канал) є, то це добре", – наголосив держсекретар.

Зауважимо, українська делегація хоче, щоб гарантами нашої безпеки стали країни Радбезу ООН, США, Ізраїль, Туреччина та інші. Вони повинні діяти щодо України за аналогом 5 статті НАТО. Тобто колективно обороняти нашу державу у разі війни.

Давид Арахамія зазначив, що деякі держави вже попередньо погодилися стати гарантами України. Однак потрібно чекати ще на офіційні заяви.

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