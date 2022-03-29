Олександр Чалий прокоментував можливість вступу України у військові політичні союзи, повідомляє 24 канал.
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Україна отримає статус позаблокової і без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету
За словами Чалого, це вже історично вже зафіксовано в нашій Декларації про суверенітет від 1990 року.
Під такими гарантіями ми не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, військові контингенти і ми не будемо вступати у військово-політичні союзи, – зазначив він.
Важливо й те, що проведення військових навчань на нашій території буде мати місце за згоди країн-гарантів.
Хто може стати гарантом України
Зверніть увагу, член української делегації нардеп Давид Арахамія зазначив, що Туреччина – один із претендентів на те, щоб стати гарантом безпеки України.Серед інших варіантів:
- Країни Радбезу ООН,
- Китай,
- США,
- Франція,
- Німеччина,
- Ізраїль,
- Канада.
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