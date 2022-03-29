Александр Чалый прокомментировал возможность вступления Украины в военные политические союзы, сообщает 24 канал.
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Украина получит статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета
По словам Чалого, это уже исторически зафиксировано в нашей Декларации о суверенитете за 1990 год.
Под такими гарантиями мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, военные контингенты, и мы не будем вступать в военно-политические союзы,
– отметил он.
Важно и то, что проведение военных учений на нашей территории будет иметь место при согласии стран-гарантов.
Кто может стать гарантом Украины
Обратите внимание, член украинской делегации нардеп Давид Арахамия отметил, что Турция – один из претендентов на то, чтобы стать гарантом безопасности Украины. Среди других вариантов:
- Страны Совбеза ООН,
- Китай,
- США,
- Франция,
- Германия,
- Израиль,
- Канада.
Обратите внимание – олигарх Абрамович присутствует на переговорах в Турции: