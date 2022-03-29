Александр Чалый прокомментировал возможность вступления Украины в военные политические союзы, сообщает 24 канал.

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Украина получит статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета

По словам Чалого, это уже исторически зафиксировано в нашей Декларации о суверенитете за 1990 год.

Под такими гарантиями мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, военные контингенты, и мы не будем вступать в военно-политические союзы,

– отметил он.

Важно и то, что проведение военных учений на нашей территории будет иметь место при согласии стран-гарантов.

Кто может стать гарантом Украины

Обратите внимание, член украинской делегации нардеп Давид Арахамия отметил, что Турция – один из претендентов на то, чтобы стать гарантом безопасности Украины. Среди других вариантов:

Страны Совбеза ООН,

Китай,

США,

Франция,

Германия,

Израиль,

Канада.

Обратите внимание – олигарх Абрамович присутствует на переговорах в Турции: