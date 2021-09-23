Адже бодай останнім часом щеплення стало доступнішим для більшої частини людей. Утім ситуація із доступом до вакцини у деяких країнах світу значно гірша.
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Днями Amnesty International оприлюднила новий звіт, що демонструє, як провідні виробники вакцини проти COVID-19 розпалюють безпрецедентну кризу у галузі прав людини.
Відмовилися брати участь в ініціативах шляхом збільшення глобальних постачань вакцин:
- AstraZeneca;
- BioNTech;
- Johnson & Johnson;
- Moderna;
- Novavax;
- Pfizer
Усі ці компанії категорично проти того, аби відмовитися від інтелектуальної власності на свої вакцини і поділитися технологіями виробництв. Не є пріоритетом для них і і постачання вакцин у бідні країни.
Ситуація з вакцинацією у світі
Лише вдумайтеся, про що мовиться у статистиці. У країнах із низьким рівнем доходу повністю вакциновані менш, як 1% людей проти 55% вакцинованих – у багатих країнах.
З майже 6 мільярдів введених доз в усьому світі, менше пів відсотка отримали країни з низьким рівнем доходу. Тоді як на багаті країни і ті, що мають дохід вищий за середній, припало аж 80% доз.
Компанії накопичують вакцини не для бідних держав / Фото Unsplash
Попри заклики розставити пріоритети і співпрацювати з COVAX Facility, тобто міжнародним інструментом задля справедливого глобального розподілу вакцин, деякі компанії продовжували накопичувати запаси вакцини для держав, які сьогодні вже мають їх у наявності.
Постачання препаратів у бідні країни
Що ви скажете на такі дані? Наприклад, Pfizer і BioNTech на цю мить поставили в одну Швецію в 9 разів більше вакцин, ніж в усі країни з низьким рівнем доходу разом. Moderna ще не доставила жодної дози вакцини в бідну країну.
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А Johnson & Johnson хоч і розробила єдину у світі одноразову вакцину, яка продається за собівартістю, однак вона не виконає більшу частину своїх зобов'язань перед COVAX і Африканським союзом до 2022 року.
Попри те, що більша частина компаній отримують мільярди доларів державного фінансування та передзамовлення, розробники вакцин:
- монополізували інтелектуальну власність;
- заблокували передачу технологій;
- агресивно протестували проти заходів, які б розширили глобальне виробництво цих вакцин.
Їхня бездіяльність завдала шкоди правам людини, яку зазнали мільярди людей, що досі не мають доступу до рятівної вакцини від COVID-19.
Єдиний вихід із кризи – вакцинація
Вакцинація – це наш єдиний вихід із кризи. Мав би настати час привітати розробників вакцин як героїв. Замість цього фармкомпанії цілеспрямовано блокували передачу технологій з розробки вакцини і наділяли привілеями багаті держави.
Це призвело до абсолютно ганебної ситуації для людей, яким не поталанило народитися у Західній Європі чи Північній Америці.
Вакцини проти COVID-19 повинні бути легкодоступними для всіх. Зробити це реальністю – справа урядів і фармацевтичних компаній. Amnesty International закликає держави зробити медичні послуги і ліки доступними, прийнятними і хорошої якості для всіх.
Єдиний вихід із кризи – вакцинація / Фото Unspash
Уряди повинні ухвалити закони й політики, які гарантуватимуть роботу фармкомпаній відповідно до стандартів прав людини Amnesty International звернулася до кожної компанії перед публікацією звіту. Відповіли 5 компаній – AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech і Johnson&Johnson.
Компанії визнають важливість справедливого і рівноправного розподілу, особливо в країнах з низьким рівнем доходів, але всі компанії не змогли задовольнити ці сподівання та виконати свої зобов'язання в галузі прав людини.
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На тлі такої безпрецедентної кризи з вакцинами у світі наша з вами задача – не нехтувати порадами держави, за можливості вакцинуватися самим й допомогти це зробити своїм родичам. Вакцинація – наша зброя і єдино правильний вихід побороти пандемію.