Позорное явление использования животных в цирке останется в прошлом, – Бородянский
В течение 2020 года с государственных цирков в Украине исчезнут представления с животными. Кроме того, правительство разработает для животных, которых использовали в спектаклях, программу реабилитации.
Об этом на своей странице в фейсбуке 30 декабря написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
Читайте также: В Киеве на заброшенной базе нашли шестерых тигров в ужасном состоянии: возмутительные видео
Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях,
– заявил чиновник.
И добавил, что сейчас Кабинет Министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которых раньше заставляли участвовали в спектаклях в цирке.
Также Бородянский выделил другие достижения своего министерства за четыре месяца работы, например:
- Запуск программы учебных путешествий школьников по Украине.
- Впервые на развитие туризма заложили деньги в государственный бюджет.
- Уменьшение бюрократических процедур в получении государственной поддержки для кинопроизводителей.
- Разработка концепции противодействия дезинформации.
- Создание национальной стратегии развития физической культуры и спорта до 2032 года.
Читайте также: Шуфрич похвастался убийством животных: реакция зоозащитников