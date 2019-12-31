02:33
31 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
      Вєсті Кремля
      20:13, 30 декабря
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, 30 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Позорное явление использования животных в цирке останется в прошлом, – Бородянский

      6 Читати новину українською
      Животных в цирке в Украине не будет / censor.net

      В течение 2020 года с государственных цирков в Украине исчезнут представления с животными. Кроме того, правительство разработает для животных, которых использовали в спектаклях, программу реабилитации.

      Об этом на своей странице в фейсбуке 30 декабря написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

      Читайте также: В Киеве на заброшенной базе нашли шестерых тигров в ужасном состоянии: возмутительные видео

      Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях,
      – заявил чиновник.

      И добавил, что сейчас Кабинет Министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которых раньше заставляли участвовали в спектаклях в цирке.

      Также Бородянский выделил другие достижения своего министерства за четыре месяца работы, например:

      1. Запуск программы учебных путешествий школьников по Украине.
      2. Впервые на развитие туризма заложили деньги в государственный бюджет.
      3. Уменьшение бюрократических процедур в получении государственной поддержки для кинопроизводителей.
      4. Разработка концепции противодействия дезинформации.
      5. Создание национальной стратегии развития физической культуры и спорта до 2032 года.

      Читайте также: Шуфрич похвастался убийством животных: реакция зоозащитников

      Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
      30 декабря
      3859
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Мир животных Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      30 декабря , 22:30 Трамп, Гонконг и возвращение украинских моряков: важнейшие международные итоги 2019 года
      Марія Савчук 41
      30 декабря , 22:20 Главные новости 30 декабря: Украина подписала газовый контракт с РФ, обмен пленными
      Наталія Пристанська 142
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      110
      30 декабря , 22:00 Итоги года в Африке, Азии, России
      Іван Яковина 76
      30 декабря , 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
      Анастасія Лукашевська 120
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук