Позорное явление использования животных в цирке останется в прошлом, – Бородянский

В течение 2020 года с государственных цирков в Украине исчезнут представления с животными. Кроме того, правительство разработает для животных, которых использовали в спектаклях, программу реабилитации.

Об этом на своей странице в фейсбуке 30 декабря написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский .

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Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях,

– заявил чиновник.

И добавил, что сейчас Кабинет Министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которых раньше заставляли участвовали в спектаклях в цирке.

Также Бородянский выделил другие достижения своего министерства за четыре месяца работы, например:

Запуск программы учебных путешествий школьников по Украине. Впервые на развитие туризма заложили деньги в государственный бюджет. Уменьшение бюрократических процедур в получении государственной поддержки для кинопроизводителей. Разработка концепции противодействия дезинформации. Создание национальной стратегии развития физической культуры и спорта до 2032 года.