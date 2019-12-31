Ганебне явище використання тварин у цирку залишиться в минулому, – Бородянський
Протягом 2020 року з державних цирків в Україні зникнуть вистави з тваринами. Окрім того, уряд розробить для тварин, яких використовували у виставах, програму реабілітації.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці 30 грудня написав міністр культури, молоді й спорту Володимир Бородянський.
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Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин у цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин у циркових виставах,
– заявив урядовець.
І додав, що зараз Кабінет Міністрів розробляє стратегію із реабілітації тварин, яких раніше змушували брали участь у виставах у цирку.
Також Бородянський виділив інші досягнення свого міністерства за чотири місяці роботи, наприклад:
- Запуск програми навчальних мандрівок школярів Україною.
- Вперше на розвиток туризму заклали гроші в державний бюджет.
- Зменшення бюрократичних процедур у здобутті державної підтримки для кіновиробників.
- Розробка концепції протидії дезінформації.
- Створення національної стратегії розвитку фізичної культури й спорту до 2032 року.
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