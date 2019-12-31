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      Ганебне явище використання тварин у цирку залишиться в минулому, – Бородянський

      17 Читать новость на русском
      Тварин у цирку в Україні не буде / censor.net

      Протягом 2020 року з державних цирків в Україні зникнуть вистави з тваринами. Окрім того, уряд розробить для тварин, яких використовували у виставах, програму реабілітації.

      Про це на своїй сторінці у фейсбуці 30 грудня написав міністр культури, молоді й спорту Володимир Бородянський.

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      Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин у цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин у циркових виставах,
      – заявив урядовець.

      І додав, що зараз Кабінет Міністрів розробляє стратегію із реабілітації тварин, яких раніше змушували брали участь у виставах у цирку.

      Також Бородянський виділив інші досягнення свого міністерства за чотири місяці роботи, наприклад:

      1. Запуск програми навчальних мандрівок школярів Україною.
      2. Вперше на розвиток туризму заклали гроші в державний бюджет.
      3. Зменшення бюрократичних процедур у здобутті державної підтримки для кіновиробників.
      4. Розробка концепції протидії дезінформації.
      5. Створення національної стратегії розвитку фізичної культури й спорту до 2032 року.

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      Що зміниться у січні: збільшення мінімальної зарплати, податки для ФОПів та штрафи для євроблях
      30 грудня
      20166
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Міністерство культури, молоді та спорту Володимир Бородянський Кабінет Міністрів України Світ тварин
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