Ганебне явище використання тварин у цирку залишиться в минулому, – Бородянський

Протягом 2020 року з державних цирків в Україні зникнуть вистави з тваринами. Окрім того, уряд розробить для тварин, яких використовували у виставах, програму реабілітації.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці 30 грудня написав міністр культури, молоді й спорту Володимир Бородянський. Читайте також: У Києві на закинутій базі знайшли шістьох тигрів у жахливому стані: обурливі відео Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин у цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин у циркових виставах,

– заявив урядовець. І додав, що зараз Кабінет Міністрів розробляє стратегію із реабілітації тварин, яких раніше змушували брали участь у виставах у цирку. Також Бородянський виділив інші досягнення свого міністерства за чотири місяці роботи, наприклад: Запуск програми навчальних мандрівок школярів Україною. Вперше на розвиток туризму заклали гроші в державний бюджет. Зменшення бюрократичних процедур у здобутті державної підтримки для кіновиробників. Розробка концепції протидії дезінформації. Створення національної стратегії розвитку фізичної культури й спорту до 2032 року. Читайте також: Шуфрич похизувався вбивством тварин: реакція зоозахисників