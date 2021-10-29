Детали от Данилова

Нарративы российской пропаганды кардинально отличаются в Украине и в России. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил в эфире программы.

Важно Россия запустила в Украине кампанию против вакцинации, – отчет СНБО

Мы разоблачили целую российскую сеть, которая атаковала наше информационное пространство. Эта сеть на территории РФ рассказывает: "вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь". Эта сеть на территории Украины на 100% наоборот говорит, что не нужно вакцинироваться,

– пояснил чиновник.

Он выразил сожаление, что участие в антивакцинаторской кампании принимает церковь: "Я вообще не знаю, каким позором надо заниматься, чтобы на себя брать ответственность за жизни других людей – ну уж не хотите вакцинироваться, ну сядьте дома и сидите, никуда не ходите".

Данилов призвал не распространять чепухи, не имеющие никакого отношения к современной жизни.

Россия начала операцию направленную на увеличение смертности в Украине

Центр противодействия дезинформации СНБО выяснил, что некоторые телеграм-каналы в Украине распространяют ложную информацию о вреде вакцины от COVID-19. В то же время в России и на территории временно оккупированного Донбасса СМИ распространяют совсем другие нарративы – призывают вакцинироваться.

Наиболее цинично поступает Русская православная церковь. Так, в Украине через УПЦ МП она проводит протесты из-за вакцинации и утверждает, что прививаться – это грех. В то же время в России грехом это не называют, а наоборот – говорят о важности вакцины.

Обратите внимание! За сутки 28 октября в Украине зафиксировали новый рекорд количества больных. На этот раз коронавирус подхватили 26 870 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Одесской области – 2156. Известно, что побороть вирус не удалось 648 больным.