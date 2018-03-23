PPC Day: бесплатная онлайн-конференция по платным источникам трафика
PPC Day – 13 апреля: получаем целевой трафик и продажи.
13 апреля состоится бесплатная онлайн-конференция по платным источникам трафика "PPC Day".
Академия Интернет-маркетинга "WebPromoExperts" приглашает на конференцию, которая поможет разобраться, как получить с помощью контекстной рекламы желаемые финансовые результаты в кратчайшие сроки.
Ведущие специалисты-практики компаний Google, Цитрус, WebPromо, Ringostat, Istat24, UAMASTER, TestFort, Fondy, SOTNIK, Plerdy и другие разберут кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.
Мероприятие будет полезно:
• Менеджерам проектов, которые нацелены на быстрое продвижение продукта и хотят получить комплексное представление о том, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн;
• Тем, кто хочет продавать онлайн, но еще не разобрался как это делать;
• Интернет-маркетологам, которые ищут новые инструменты оптимизации работы с PPC рекламой;
• PPC-специалистам, которые хотят получить самую свежую и актуальную информацию отрасли комплексно;
• Начинающим специалистом по контекстной рекламе;
• Управленцам мероприятие поможет разобраться, как работать с ключевыми показателями эффективности контекстной рекламы.
Из докладов вы узнаете:
• как стать специалистом по контекстной рекламе;
• неочевидные возможности Google Adwords для анализа рекламных кампаний;
• когда надо говорить "нет" идеям клиента;
• о нестандартной аналитике для e-commerce проектов;
• свежие идеи оптимизации поисковых рекламных кампаний;
• про сквозную аналитику на базе PowerBI и многое другое
Как попасть на конференцию?
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Организаторы и спонсоры: "WebPromoExperts", "WebPromo", "Fondy", "Istat24", "Plerdy", "MGID".
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