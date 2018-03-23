PPC Day: бесплатная онлайн-конференция по платным источникам трафика

PPC Day – 13 апреля: получаем целевой трафик и продажи.

13 апреля состоится бесплатная онлайн-конференция по платным источникам трафика "PPC Day".

Академия Интернет-маркетинга "WebPromoExperts" приглашает на конференцию, которая поможет разобраться, как получить с помощью контекстной рекламы желаемые финансовые результаты в кратчайшие сроки.

Ведущие специалисты-практики компаний Google, Цитрус, WebPromо, Ringostat, Istat24, UAMASTER, TestFort, Fondy, SOTNIK, Plerdy и другие разберут кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.

Мероприятие будет полезно:

• Менеджерам проектов, которые нацелены на быстрое продвижение продукта и хотят получить комплексное представление о том, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн;

• Тем, кто хочет продавать онлайн, но еще не разобрался как это делать;

• Интернет-маркетологам, которые ищут новые инструменты оптимизации работы с PPC рекламой;

• PPC-специалистам, которые хотят получить самую свежую и актуальную информацию отрасли комплексно;

• Начинающим специалистом по контекстной рекламе;

• Управленцам мероприятие поможет разобраться, как работать с ключевыми показателями эффективности контекстной рекламы.



Из докладов вы узнаете:

• как стать специалистом по контекстной рекламе;

• неочевидные возможности Google Adwords для анализа рекламных кампаний;

• когда надо говорить "нет" идеям клиента;

• о нестандартной аналитике для e-commerce проектов;

• свежие идеи оптимизации поисковых рекламных кампаний;

• про сквозную аналитику на базе PowerBI и многое другое



Как попасть на конференцию?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Организаторы и спонсоры: "WebPromoExperts", "WebPromo", "Fondy", "Istat24", "Plerdy", "MGID".

Зарегистрироваться!

Вам это может быть интересным:

Академия WebpromoExperts