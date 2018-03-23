PPC Day: безкоштовна онлайн-конференція з платних джерел трафіку

PPC Day – 13 квітня: отримуємо цільовий трафік та продажі.

13 квітня відбудеться безкоштовна онлайн-конференція з платних джерел трафіку "PPC Day".

Академія Інтернет-маркетингу "WebPromoExperts" запрошує на конференцію, яка допоможе розібратися, як отримати за допомогою контекстної реклами бажані фінансові результати в найкоротші терміни.

Провідні фахівці-практики компаній Google, Цитрус, WebPromо, Ringostat, Istat24, UAMASTER, TestFort, Fondy, SOTNIK, Plerdy і інші розберуть кейси і познайомлять вас з кращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.

Захід буде корисний:

Менеджерам проектів, які націлені на швидке просування продукту і хочуть отримати комплексне уявлення про те, як правильно працювати з найефективнішим інструментом продажів онлайн;

які націлені на швидке просування продукту і хочуть отримати комплексне уявлення про те, як правильно працювати з найефективнішим інструментом продажів онлайн; Тим, хто хоче продавати онлайн , але ще не розібрався як це робити;

, але ще не розібрався як це робити; Інтернет-маркетологам , які шукають нові інструменти оптимізації роботи з PPC рекламою;

, які шукають нові інструменти оптимізації роботи з PPC рекламою; PPC-фахівцям , які хочуть отримати найсвіжішу і кориснішу інформацію галузі комплексно;

, які хочуть отримати найсвіжішу і кориснішу інформацію галузі комплексно; Початкуючим фахівцем з контекстної реклами;

з контекстної реклами; Управлінцям захід допоможе розібратися, як працювати з ключовими показниками ефективності контекстної реклами.

З доповідей ви дізнаєтеся:

як стати фахівцем з контекстної реклами;

з контекстної реклами; неочевидні можливості Google Adwords для аналізу рекламних кампаній;

для аналізу рекламних кампаній; коли треба говорити "ні" ідеям клієнта;

ідеям клієнта; про нестандартну аналітику для e - commerce проектів;

свіжі ідеї оптимізації пошукових рекламних кампаній;

оптимізації пошукових рекламних кампаній; про наскрізну аналітику на базі PowerBI і багато що інше

Як потрапити на конференцію?

Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно усього лише зареєструватися. В день проведення конференції вам буде відправлено лист з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори і спонсори: "WebPromoExperts", "WebPromo", "Fondy", "Istat24", "Plerdy", "MGID".

Зареєструватися!

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Академия WebpromoExperts