PPC Day: безкоштовна онлайн-конференція з платних джерел трафіку
PPC Day – 13 квітня: отримуємо цільовий трафік та продажі.
13 квітня відбудеться безкоштовна онлайн-конференція з платних джерел трафіку "PPC Day".
Академія Інтернет-маркетингу "WebPromoExperts" запрошує на конференцію, яка допоможе розібратися, як отримати за допомогою контекстної реклами бажані фінансові результати в найкоротші терміни.
Провідні фахівці-практики компаній Google, Цитрус, WebPromо, Ringostat, Istat24, UAMASTER, TestFort, Fondy, SOTNIK, Plerdy і інші розберуть кейси і познайомлять вас з кращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.
Захід буде корисний:
- Менеджерам проектів, які націлені на швидке просування продукту і хочуть отримати комплексне уявлення про те, як правильно працювати з найефективнішим інструментом продажів онлайн;
- Тим, хто хоче продавати онлайн, але ще не розібрався як це робити;
- Інтернет-маркетологам, які шукають нові інструменти оптимізації роботи з PPC рекламою;
- PPC-фахівцям, які хочуть отримати найсвіжішу і кориснішу інформацію галузі комплексно;
- Початкуючим фахівцем з контекстної реклами;
- Управлінцям захід допоможе розібратися, як працювати з ключовими показниками ефективності контекстної реклами.
З доповідей ви дізнаєтеся:
- як стати фахівцем з контекстної реклами;
- неочевидні можливості Google Adwords для аналізу рекламних кампаній;
- коли треба говорити "ні" ідеям клієнта;
- про нестандартну аналітику для e - commerce проектів;
- свіжі ідеї оптимізації пошукових рекламних кампаній;
- про наскрізну аналітику на базі PowerBI і багато що інше
Як потрапити на конференцію?
Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно усього лише зареєструватися. В день проведення конференції вам буде відправлено лист з нагадуванням і посиланням на її проведення.
Організатори і спонсори: "WebPromoExperts", "WebPromo", "Fondy", "Istat24", "Plerdy", "MGID".
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