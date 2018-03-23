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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

PPC Day: безкоштовна онлайн-конференція з платних джерел трафіку

42 Читать новость на русском
PPC Day
PPC Day

PPC Day – 13 квітня: отримуємо цільовий трафік та продажі.

13 квітня відбудеться безкоштовна онлайн-конференція з платних джерел трафіку "PPC Day".

Академія Інтернет-маркетингу "WebPromoExperts" запрошує на конференцію, яка допоможе розібратися, як отримати за допомогою контекстної реклами бажані фінансові результати в найкоротші терміни.

Провідні фахівці-практики компаній Google, Цитрус, WebPromо, Ringostat, Istat24, UAMASTER, TestFort, Fondy, SOTNIK, Plerdy і інші розберуть кейси і познайомлять вас з кращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.

Захід буде корисний:

  • Менеджерам проектів, які націлені на швидке просування продукту і хочуть отримати комплексне уявлення про те, як правильно працювати з найефективнішим інструментом продажів онлайн;
  • Тим, хто хоче продавати онлайн, але ще не розібрався як це робити;
  • Інтернет-маркетологам, які шукають нові інструменти оптимізації роботи з PPC рекламою;
  • PPC-фахівцям, які хочуть отримати найсвіжішу і кориснішу інформацію галузі комплексно;
  • Початкуючим фахівцем з контекстної реклами;
  • Управлінцям захід допоможе розібратися, як працювати з ключовими показниками ефективності контекстної реклами.

З доповідей ви дізнаєтеся:

  • як стати фахівцем з контекстної реклами;
  • неочевидні можливості Google Adwords для аналізу рекламних кампаній;
  • коли треба говорити "ні" ідеям клієнта;
  • про нестандартну аналітику для e - commerce проектів;
  • свіжі ідеї оптимізації пошукових рекламних кампаній;
  • про наскрізну аналітику на базі PowerBI і багато що інше

Як потрапити на конференцію?

Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно усього лише зареєструватися. В день проведення конференції вам буде відправлено лист з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори і спонсори: "WebPromoExperts", "WebPromo", "Fondy", "Istat24", "Plerdy", "MGID".

Зареєструватися!

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Академия WebpromoExperts

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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