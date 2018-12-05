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      PPC Day: ежегодная бесплатная онлайн-конференция по контекстной рекламе

      4 Читати новину українською
      PPC Day
      PPC Day

      Хотите узнать, как получать максимальный эффект с рекламы и как не потратить бюджет впустую? Тогда это мероприятие заинтересует вас.

      14 декабря Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts приглашает всех на бесплатную онлайн-конференцию по контекстной и таргетированной рекламе  PPC Day.

      А это означает, что не отходя от экранов своих мониторов вы услышите доклады от представителей таких известных международных компаний, как Google, Facebook, Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, MGID, Inweb, Comfy.ua, Serpstat, Hubber, Rookee и многих других. Спикеры разберут реальные кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.

      Что вас ожидает в этот раз?

      • 9 часов полезной насыщенной информации;

      • 17 получасовых практических докладов;

      • онлайн-общение в чате и возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире;

      • бонусы, плюшки от организатор и партнеров.

      Конференция будет особенно полезной, если вы:

      • владелец малого или среднего бизнеса, который хочет понять, как эффективно распределять бюджет на контекст;

      • интернет-маркетолог, который хочет быть в тренде и знать обо всех инструментах контекстной рекламы;

      • PPC-специалист, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;

      • менеджер проектов, который хочет разобраться, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн.

      Как попасть на конференцию?

      Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться. А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей - приобретайте доступ к записям и презентациям. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность сэкономить и приобрести запись по стартовой цене.

      Когда: 14 декабря, пятница, 9:00 – 18:00 (по Киеву)

      Где: online

      Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, MGID, Rookee, Hubber.

      ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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