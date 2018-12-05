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      PPC Day: щорічна безкоштовна онлайн-конференція з контекстної реклами

      17 Читать новость на русском
      PPC Day
      PPC Day

      Хочете дізнатися, як отримувати максимальний ефект з реклами і як не витратити бюджет даремно? Тоді цей захід те, що зацікавить вас.

      14 грудня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts запрошує всіх на безкоштовну онлайн-конференцію з контекстної і таргетованої реклами PPC Day.

      А це означає, що не відходячи від екранів своїх моніторів, ви почуєте доповіді від представників таких відомих міжнародних компаній, як Google, Facebook, Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, MGID, Inweb, Comfy.ua, Serpstat, Hubber, Rookee і багатьох інших. Спікери розберуть реальні кейси та познайомлять вас з кращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.

      Що вас чекає в цей раз?

      • 9 годин корисної насиченою інформації;
      • 17 доповідей, побудованих на основі розборів реальних кейсів;
      • онлайн-спілкування в чаті і можливість задати питання спікеру в прямому ефірі;
      • бонуси, плюшки від організатор і партнерів.

      Конференція буде особливо корисно, якщо ви:

      • власник малого чи середнього бізнесу, який хоче зрозуміти, як ефективно розподіляти бюджет на контекст;
      • інтернет-маркетолог, який хоче бути в тренді і знати про всі інструменти контекстної реклами;
      • PPC-фахівець, який хоче отримати найсвіжішу та корисну інформацію галузі комплексно;
      • менеджер проектів, який хоче розібратися, як правильно працювати з найефективнішим інструментом продажів онлайн.

      Як потрапити на конференцію?

      Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам всього лише потрібно зареєструватися. А щоб не пропустити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць купуйте доступ до записів і презентацій. До речі, зараз у вас є чудова можливість заощадити і придбати запис за стартовою ціною. Не пропустіть шанс!

      Коли: 14 грудня, п’ятниця, 9:00 – 18:00 (по Києву)

      Де: online

      Організатори і спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, MGID, Rookee, Hubber.

      ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ!

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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