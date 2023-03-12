На пике деятельности под Бахмутом их численность достигала 45 тысяч военных. Это были и мобилизованные, и заключённые – все, что смогли собрать и бросить на фронт. Об этом 24 Канала сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.
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От ЧВК "Вагнер" почти ничего не осталось
"Сейчас из 45 осталось 7 тысяч. Считать ППК "Вагнер" какой-нибудь мощной группировкой уже невозможно. Оно существует де-юре, а де-факто – это уже не серьезное военное подразделение, ведь их осталось крайне мало," – убежден военный эксперт.
Вагнеровцы продолжают предпринимать какие-то действия. Общеизвестен конфликт их главаря Евгения Пригожина с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.
Пригожин пытался показать, какой он удачный вояка и все захватить. Он пять раз "захватывал Соледар" и докладывал об этом. Это не повлияло на Путина, и он предпочел регулярные части – Шойгу и Герасимову,
– заметил Гетман.
Сейчас Пригожин пытается выступать в СМИ, говорит, что не может связаться ни с военным, ни с политическим руководством. Жалуется, что крайне нуждается в технике, снарядах и патронах. Мол, его просто бросили.
"Это говорит о том, что Пригожин начал свою политическую карьеру, потому что военная не удалась. Он не смог стать руководителем российской армии. 7 тысяч вагнеровцев – это будет его боевой резерв для политических действий внутри России", – считает Гетьман.
По его мнению, через некоторое время люди будут с трудом вспоминать, что такое "Вагнер". С 2013 года компания вела боевые действия в разных уголках мира, но сегодня – понемногу сходит на нет.
Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает терять на фронте тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1090 оккупантов.
- В Генштабе сообщили, что с 24 февраля 2022 года враг потерял 159 090 солдат. В то же время цифра не окончательная, ведь подсчет усложнен из-за интенсивных боев.
- Заметим, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по скоплению живой силы и технику врага. Кроме того, эффективно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 4 района сосредоточения личного состава, склад с боеприпасами и 2 места развертывания станций РЭС российских захватчиков.