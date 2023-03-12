На пике деятельности под Бахмутом их численность достигала 45 тысяч военных. Это были и мобилизованные, и заключённые – все, что смогли собрать и бросить на фронт. Об этом 24 Канала сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Не упустите Россияне начали "странные маневры" у Бахмута: могут ли они навредить контрнаступлению

От ЧВК "Вагнер" почти ничего не осталось

"Сейчас из 45 осталось 7 тысяч. Считать ППК "Вагнер" какой-нибудь мощной группировкой уже невозможно. Оно существует де-юре, а де-факто – это уже не серьезное военное подразделение, ведь их осталось крайне мало," – убежден военный эксперт.

Вагнеровцы продолжают предпринимать какие-то действия. Общеизвестен конфликт их главаря Евгения Пригожина с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

Пригожин пытался показать, какой он удачный вояка и все захватить. Он пять раз "захватывал Соледар" и докладывал об этом. Это не повлияло на Путина, и он предпочел регулярные части – Шойгу и Герасимову,

– заметил Гетман.

Сейчас Пригожин пытается выступать в СМИ, говорит, что не может связаться ни с военным, ни с политическим руководством. Жалуется, что крайне нуждается в технике, снарядах и патронах. Мол, его просто бросили.

"Это говорит о том, что Пригожин начал свою политическую карьеру, потому что военная не удалась. Он не смог стать руководителем российской армии. 7 тысяч вагнеровцев – это будет его боевой резерв для политических действий внутри России", – считает Гетьман.

По его мнению, через некоторое время люди будут с трудом вспоминать, что такое "Вагнер". С 2013 года компания вела боевые действия в разных уголках мира, но сегодня – понемногу сходит на нет.

Последние потери врага