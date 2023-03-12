Вероятно, что ВСУ действительно пойдут в контрнаступление весной. Господин Сырский говорит это не просто так, он базируется на каких-то сценариях и планах развития событий. Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Делают нелепые маневры
Однако противник также понимает, к чему готовится украинская армия, поэтому может накапливать силы. По словам Коваленко, некоторый резерв у оккупантов действительно есть. Но его качество вызывает сомнения.
Если говорить о каждом плацдарме, возьмем, к примеру, Юг (Левобережную Херсонщину и Запорожскую область), то события в Бахмуте, как бы это ни странно ни звучало, оказывают непосредственное влияние именно на южный плацдарм. Россияне не успевают компенсировать эти потери и обеспечивать подразделения всем необходимым – техникой, личным составом и прочим,
– подчеркнул обозреватель.
Сил и средств недостаточно, потому что прежде всего все отправляется на Бахмутский плацдарм. В связи с этим возникает существенный дефицит на Юге и даже на Востоке (Луганщина).
Оккупанты демонстрируют странное поведение: смотрите видео
Кроме того, оккупанты демонстрируют удивительно странное поведение. Так, не преуспев в районе Бахмута, они начинают движение в северном и северо-западном направлении. Речь идет о Северске.
"Делать это тактически бессмысленно. Но они это делают, так как понимают, что сейчас могут продвигаться, и это последний шанс, потому что потом нужно будет демонстрировать "жесты доброй воли" один за другим", – сказал Коваленко.
Поэтому они пытаются захватить как можно больше территорий, добавляет он, чтобы в критический момент перейти к глухой обороне. Хотя, если она не будет иметь надлежащего обеспечения, то эффективной не будет.
Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает терять на фронте тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1090 оккупантов.
- В Генштабе сообщили, что с 24 февраля 2022 года враг потерял 159 090 солдат. В то же время цифра не окончательная, ведь подсчет усложнен из-за интенсивных боев.
- Заметим, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по скоплению живой силы и технику врага. Кроме того, эффективно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 4 района сосредоточения личного состава, склад с боеприпасами и 2 места развертывания станций РЭС российских захватчиков.