Как рассказали в посольстве Украины в Чехии, ежегодно в третье воскресенье мая в столице Чехии устраивают парад вышиванок. В этом году на нем были тысячи украинцев, а также украинок. Заметим, что сам парад организуют уже несколько лет.

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Украинцы поблагодарили Чехию за поддержку

В параде принимали участие совсем маленькие участники, так и взрослые. Все они вместе прошли по старому городу к памятнику покровителю Чехии – святому Вацлаву. Там же участники исполнили чешский и украинский гимны.

Во время марша можно было увидеть не только разнообразие украинской вышивки, но и множество плакатов. На них украинцы написали благодарность Чехии. Ведь эта страна проявила гостеприимство и помогла нашим землякам тогда, когда им пришлось бежать из родных домов из-за российской агрессии.

В Праге прошел марш вышиванок / Фото из фейсбука посольства Украины в Чехии

В посольстве отмечают, что Чехия, чье население насчитывает 10 миллионов человек, – в пятерке государств, оказывающих больше военной помощи Украине. Что касается беженцев, то страна временно приютила более 300 тысяч украинцев.

Кроме того, участники марша несли флаги Украины и ЕС. Не обошлось и без призывов о предоставлении нашему государству статуса кандидата в ЕС.

Украинцы поблагодарили Чехию за помощь / Фото из фейсбука посольства Украины в Чехии

И взрослые, и малые выкрикивали лозунги: "Слава и мир Чехии!", "Děkujeme, Česko!", "Слава ВСУ!".

Спасибо вам за сегодняшний парад вышиванок. Спасибо вам за единство, дорогие украинки и украинцы. Слава Украине! Слава ВСУ!,

– написали в посольстве.

Ранее мы рассказывали об украинской беженке в Кембридже. Она создала гигантскую вышиванку , чем поразила не только Украину, но и Великобританию.

Ее автором стала Кристина Корниюк из Киева. Ей пришлось уехать в Великобританию, чтобы спастись от войны. Госпожа Платингс, в которой она живет, решила подбодрить нашу землячку в такое непростое время. Для этого она покрасила свою квартиру в цвета украинского флага.

Самую же гигантскую вышиванку Кристина сделала из белой простыни. Полотно она разрисовала так, чтобы издали было видно, что это вышиванка. А в самую одежду, добавляет автор, могли бы запросто влезть семь человек.

Напомним, что в Украине День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. Но это не значит, что вышитую рубашку нужно носить только в этот день. Надевайте ее тогда, когда вам вздумается, ведь для этого не нужно ждать праздника!

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