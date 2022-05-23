Як розповіли у посольстві України у Празі, щорічно у третю неділю травня у столиці Чехії влаштовують парад вишиванок. Цьогоріч на ньому були тисячі українців, а також українок. Зауважимо, що сам парад організовують уже кілька років поспіль.

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Українці подякували Чехії за підтримку

У параді брали участь як геть зовсім маленькі учасники, так і дорослі. Усі вони разом пройшли старим містом до пам'ятника покровителю Чехії – святому Вацлаву. Там же учасники виконали чеський, а також український гімни.

Під час маршу можна було побачити не лише різноманіття української вишивки, а й безліч плакатів. На них українці написали слова вдячності Чехії. Адже ця країна проявила гостинність та допомогла нашим землякам тоді, коли їм довелося втікати з рідних осель через російську агресію.

У Празі пройшов марш вишиванок / Фото з фейсбука посольства України у Празі

У посольстві зауважують, що Чехія, чиє населення налічує 10 мільйонів людей, – у п'ятірці держав, які надають найбільше військової допомоги Україні. Що ж стосується біженців, то країна тимчасово прихистила понад 300 тисяч українців.

Крім того, учасники маршу несли прапори України та ЄС. Не минулося й без закликів про надання нашій державі статусу кандидата в ЄС.

Українці подякували Чехії за допомогу / Фото з фейсбука посольства України у Празі

І дорослі, і малі вигукували лозунги: "Слава та мир Чехії!", "Děkujeme, Česko!", "Слава ЗСУ!".

Дякуємо вам за сьогоднішній парад вишиванок. Дякуємо вам за єдність, дорогі українки й українці. Слава Україні! Слава ЗСУ!,

– написали у посольстві.

Раніше ми розповідали про українську біженку у Кембриджі. Вона створила гігантську вишиванку, чим вразила не лише Україну, а й Велику Британію.

Її авторкою стала Христина Корніюк з Києва. Їй довелося виїхати до Великої Британії, щоб врятуватися від війни. Пані Платінгс, в котрої вона зараз мешкає, вирішила підбадьорити нашу землячку у такий непростий час. Для цього вона пофарбувала своє помешкання у кольори українського прапора.

Саму ж гігантську вишиванку Христина зробила з білого простирадла. Полотно вона розмалювала так, щоб здаля було видно, що це вишиванка. А в саму одежину, додає авторка, могли б запросто влізти семеро людей.

Нагадаємо, що в Україні День вишиванки відзначають щорічно у третій четвер травня. Але це не означає, що вишиту сорочку потрібно носити лише у цей день. Одягайте її тоді, коли вам заманеться, адже для цього не потрібно чекати свята!

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