Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром: фото
Военного медика Николая Илина коварно убили боевики во время эвакуационной операции под Зайцевым. Прах уроженца Беларуси и гражданина Эстонии развеяли над Днепром в Украине и Беларуси.
Согласно последнему желанию Илина, его прах должен был быть развеян в трех странах: Украине, Беларуси и Эстонии, сообщает "Радио Свобода".
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В киевском соборе Святого Александра 22 июля состоялась служба памяти военного медика. Панихида по погибшему прошла и в Беларуси – в Могилевском соборе.
24 июля родственники Илина выполнили его волю – развеяли прах погибшего на Днепре в Украине. Впоследствии такое же сделали над Днепром в Могилеве, где Илин родился и жил с матерью до 2006 года. На прощании присутствовали родственники и близкие.
Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром / Фото "Радио Свободы"
Я была так горда, когда у меня родился мальчик, молилась за всех детей, которых ждут мамы. И мой Николай ушел от меня. Не могу поверить, что его больше нет,
– говорила мать Николая.
В Беларуси на прощании присутствовала мать Николая Илина / Фото "Радио Свободы"
Напомним, военного медика Николая Илина убили боевики во время эвакуационной операции под Зайцевым.
Военный медик просил развеять его прах в Украине, Беларуси и Эстонии / Фото "Радио Свободы"
Обратите внимание У него была особая любовь к Украине, – друг погибшего на Донбассе медика Илина
Что известно о гибели медика Илина
- В "серой зоне" возле села Зайцево на линии разграничения 13 июля погиб украинский разведчик Дмитрий Красногрудь.
- Украинские военные попросили "режим тишины", чтобы забрать тело погибшего. Оккупанты согласились.
- Забрать тело должна была специальная группа с белыми повязками и белыми бронежилетами. Однако, когда они приблизились к телу погибшего, их обстреляли с трех сторон. Ранения получил сержант, ему на помощь бросился медик Николай Илин. Он попал под обстрел.
- Украинская группа отступила.
- Лишь 17 июля российские оккупационные войска передали тело погибшего медика Николая Илина украинской стороне. При этом оно было изуродовано, поэтому пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы установить, действительно ли это он.
- Николаю Илину было 36 лет, он был гражданином Эстонии, родом из Беларуси.