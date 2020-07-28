Военного медика Николая Илина коварно убили боевики во время эвакуационной операции под Зайцевым. Прах уроженца Беларуси и гражданина Эстонии развеяли над Днепром в Украине и Беларуси.

Согласно последнему желанию Илина, его прах должен был быть развеян в трех странах: Украине, Беларуси и Эстонии, сообщает "Радио Свобода".

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В киевском соборе Святого Александра 22 июля состоялась служба памяти военного медика. Панихида по погибшему прошла и в Беларуси – в Могилевском соборе.

24 июля родственники Илина выполнили его волю – развеяли прах погибшего на Днепре в Украине. Впоследствии такое же сделали над Днепром в Могилеве, где Илин родился и жил с матерью до 2006 года. На прощании присутствовали родственники и близкие.



Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром / Фото "Радио Свободы"

Я была так горда, когда у меня родился мальчик, молилась за всех детей, которых ждут мамы. И мой Николай ушел от меня. Не могу поверить, что его больше нет,

– говорила мать Николая.



В Беларуси на прощании присутствовала мать Николая Илина / Фото "Радио Свободы"

Напомним, военного медика Николая Илина убили боевики во время эвакуационной операции под Зайцевым.



Военный медик просил развеять его прах в Украине, Беларуси и Эстонии / Фото "Радио Свободы"

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