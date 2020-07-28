Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром: фото
Військового медика Миколу Іліна підступно вбили бойовики під час евакуаційної операції під Зайцевим. Прах уродженця Білорусі та громадянина Естонії розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі.
Згідно з останнім бажанням Іліна, його прах мав бути розвіяний у трьох країнах: Україні, Білорусі та Естонії, повідомляє "Радіо Свобода".
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У київському соборі Святого Олександра 22 липня відбулася служба пам'яті військового медика. Панахида за загиблим пройшла й у Білорусі – у Могильовському соборі.
24 липня родичі Іліна виконали його волю – розвіяли прах загиблого на Дніпрі в Україні. Згодом таке ж зробили над Дніпром в Могильові, де Ілін народився і жив з матір'ю до 2006 року. На прощанні були присутні родичі та близькі.
Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром / Фото "Радіо Свободи"
Я була так горда, коли у мене народився хлопчик, молилася за всіх дітей, яких чекають мами. І мій Микола пішов від мене. Не можу повірити, що його більше немає,
– казала мати Миколи.
У Білорусі на прощанні була присутня мати Миколи Іліна / Фото "Радіо Свободи"
Нагадаємо, військового медика Миколу Іліна вбили бойовики під час евакуаційної операції під Зайцевим.
Військовий медик просив розвіяти його прах в Україні, Білорусі та Естонії / Фото "Радіо Свободи"
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Що відомо про загибель медика Іліна
- В "сірій зоні" біля села Зайцеве на лінії розмежування 13 липня загинув український розвідник Дмитро Красногрудь.
- Українські військові попросили "режим тиші", щоб забрати тіло загиблого. Окупанти погодилися.
- Забрати тіло мала спеціальна група з білими пов'язками та білими бронежилетами. Однак, коли вони наблизилися до тіла загиблого, їх обстріляли з трьох сторін. Поранення отримав сержант, йому на допомогу кинувся медик Микола Ілін. Він потрапив під обстріл.
- Українська група відступила.
- Лише 17 липня російські окупаційні війська передали тіло загиблого медика Миколи Іліна українській стороні. При цьому воно було понівечене, тож довелося робити ДНК-експертизу, щоб встановити, чи це справді він.
- Миколі Іліну було 36 років, він був громадянином Естонії, родом із Білорусі.