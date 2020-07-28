Військового медика Миколу Іліна підступно вбили бойовики під час евакуаційної операції під Зайцевим. Прах уродженця Білорусі та громадянина Естонії розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі.

Згідно з останнім бажанням Іліна, його прах мав бути розвіяний у трьох країнах: Україні, Білорусі та Естонії, повідомляє "Радіо Свобода".

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У київському соборі Святого Олександра 22 липня відбулася служба пам'яті військового медика. Панахида за загиблим пройшла й у Білорусі – у Могильовському соборі.

24 липня родичі Іліна виконали його волю – розвіяли прах загиблого на Дніпрі в Україні. Згодом таке ж зробили над Дніпром в Могильові, де Ілін народився і жив з матір'ю до 2006 року. На прощанні були присутні родичі та близькі.



Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром / Фото "Радіо Свободи"

Я була так горда, коли у мене народився хлопчик, молилася за всіх дітей, яких чекають мами. І мій Микола пішов від мене. Не можу повірити, що його більше немає,

– казала мати Миколи.



У Білорусі на прощанні була присутня мати Миколи Іліна / Фото "Радіо Свободи"

Нагадаємо, військового медика Миколу Іліна вбили бойовики під час евакуаційної операції під Зайцевим.



Військовий медик просив розвіяти його прах в Україні, Білорусі та Естонії / Фото "Радіо Свободи"

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