Во второй раз за день в большинстве регионов Украины прозвучала воздушная тревога. Не игнорируйте сирены, ведь это может спасти вам жизнь.
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Воздушная тревога 25 апреля раздается второй раз
Утром около 06:30 воздушная тревога уже звучала по всей территории Украины. Теперь же сирены снова услышали в большинстве регионов нашей страны.
Воздушную тревогу объявили в
- Киеве
- Киевской области
- Винницкой области
- Житомирской области
- Одесской области
- Николаевской области
- Полтавской области
- Кировоградской области
- Черкасской области
- Черниговской области
- Днепропетровской области
- Запорожской области
- Донецкой области
- Луганской области
- Харьковской области
- Сумской области
- Хмельницкой области
- Тернопольской области
- Ивано-Франковской области
- Хмельницкой области
- Львовской области
- Ровненской области
- Волынской области
Воздушная тревога была объявлена практически по всей Украине / Скриншот
Подчеркиваем, что в укрытии нужно находиться до конца воздушной тревоги. Не рискуйте собственной жизнью и берегите своих близких.
Напомним, во время утренней воздушной тревоги российские военные нанесли ряд ударов по Украине. Под вражеские обстрелы попали Винницкая, Ровненская и Львовская области.
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