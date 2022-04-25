Во второй раз за день в большинстве регионов Украины прозвучала воздушная тревога. Не игнорируйте сирены, ведь это может спасти вам жизнь.

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Воздушная тревога 25 апреля раздается второй раз

Утром около 06:30 воздушная тревога уже звучала по всей территории Украины. Теперь же сирены снова услышали в большинстве регионов нашей страны.

Воздушную тревогу объявили в

Киеве

Киевской области

Винницкой области

Житомирской области

Одесской области

Николаевской области

Полтавской области

Кировоградской области

Черкасской области

Черниговской области

Днепропетровской области

Запорожской области

Донецкой области

Луганской области

Харьковской области

Сумской области

Хмельницкой области

Тернопольской области

Ивано-Франковской области

Хмельницкой области

Львовской области

Ровненской области

Волынской области

Воздушная тревога была объявлена практически по всей Украине / Скриншот

Подчеркиваем, что в укрытии нужно находиться до конца воздушной тревоги. Не рискуйте собственной жизнью и берегите своих близких.

Напомним, во время утренней воздушной тревоги российские военные нанесли ряд ударов по Украине. Под вражеские обстрелы попали Винницкая, Ровненская и Львовская области.

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