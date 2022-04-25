Во второй раз за день в большинстве регионов Украины прозвучала воздушная тревога. Не игнорируйте сирены, ведь это может спасти вам жизнь.

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Воздушная тревога 25 апреля раздается второй раз

Утром около 06:30 воздушная тревога уже звучала по всей территории Украины. Теперь же сирены снова услышали в большинстве регионов нашей страны.

Воздушную тревогу объявили в

  • Киеве
  • Киевской области
  • Винницкой области
  • Житомирской области
  • Одесской области
  • Николаевской области
  • Полтавской области
  • Кировоградской области
  • Черкасской области
  • Черниговской области
  • Днепропетровской области
  • Запорожской области
  • Донецкой области
  • Луганской области
  • Харьковской области
  • Сумской области
  • Хмельницкой области
  • Тернопольской области
  • Ивано-Франковской области
  • Хмельницкой области
  • Львовской области
  • Ровненской области
  • Волынской области

Воздушная тревога была объявлена практически по всей Украине / Скриншот

Подчеркиваем, что в укрытии нужно находиться до конца воздушной тревоги. Не рискуйте собственной жизнью и берегите своих близких.

Напомним, во время утренней воздушной тревоги российские военные нанесли ряд ударов по Украине. Под вражеские обстрелы попали Винницкая, Ровненская и Львовская области.

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