Удруге за день у більшості регіонів України пролунала повітряна тривога. Не ігноруйте сирени, адже це може врятувати вам життя.

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Повітряна тривога 25 квітня лунає вдруге

Зранку, близько 06:30, повітряна тривога вже лунала по всій території України. Тепер же сирени знову почули у більшості регіонів нашої країни.

Повітряну тривогу оголосили у

  • Києві
  • Київській області
  • Вінницькій області
  • Житомирській області
  • Одеській області
  • Миколаївській області
  • Полтавській області
  • Кіровоградській області
  • Черкаській області
  • Чернігівській області
  • Дніпропетровській області
  • Запорізькій області
  • Донецькій області
  • Луганській області
  • Харківській області
  • Сумській області
  • Хмельницькій області
  • Тернопільській області
  • Івано-Франківській області
  • Хмельницькій області
  • Львівській області
  • Рівненській області
  • ​Волинській області


Повітряну тривогу оголосили практично по всій Україні / Скриншот

Наголошуємо, що в укритті потрібно перебувати до кінця повітряної тривоги. Не ризикуйте власним життям і бережіть своїх близьких.

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги російські військові завдали низки ударів по Україні. Під ворожі обстріли потрапила Вінниччина, Рівненщина та Львівщина.

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