Сообщение об угрозе ракетного удара поступило около 19:00 24 апреля, пишет 24 канал.

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Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога была объявлена ​​практически во всех областях Украины. Граждан призывают немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до соответствующего сигнала об отмене опасности.

Стоит отметить, что сирены оповещения не звучат только в Херсонской области.



Воздушная тревога в Украине 24 апреля / Скриншот карты