Повідомлення про загрозу ракетного удару надійшло близько 19:00 години 24 квітня, пише 24 канал.

Читайте також Впродовж місяця в ЗСУ буде перевага, і ми підемо в наступ, – Арестович

Повітряна тривога в Україні

Повітряну тривогу оголосили практично в усіх областях України. Громадян закликають негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до відповідного сигналу про скасування небезпеки.

Варто зазначити, що сирени оповіщення не виють лише на Херсонщині.



Повітряна тривога в Україні 24 квітня / Скриншот карти

Зверніть увагу – що робити, якщо почули звук сирени: дивіться відео