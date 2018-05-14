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Практика заработка за рубежом – катастрофа для психики оставленных детей, – психолог

134 Читати новину українською
Заробитчане
Заробитчане / vynohradivnews.in.ua

Украинцы, которые выехали за границу в поисках денег, наносят своим детям глубокие психологические травмы, а также сами сталкиваются с психологическими проблемами, которые не могут преодолеть.

Об этом сообщила в эфире 24 Канала психолог Наталья Кухтина.

"Они, приезжая в эту страну, относятся к этой стране, как к источнику зарабатывания только денег. И они себя противопоставляют культуре этой страны, традициям, языку этой страны. Они образуют группы, чтобы держаться друг друга. Это вызывает протест. Они не справляются с психологическими проблемами, которые у них возникают. И это не самое страшное. А самое страшное заключается в том, что они туда едут для того, чтобы заработать денег, вернуться в Украину и построить счастливую жизнь, и никому, вернувшись в Украину, счастливую жизнь не удалось построить", – рассказала психолог.

Главной причиной, по словам Кухтиной, является то, что оставленные в Украине дети приобретают комплекс чувства вины, который потом отражается на всей семье.

"Вот где катастрофа, потому что это брошенные дети. Да, за ними присматривают бабушки и дедушки. Но этого заменить (родительского внимания – ред.) невозможно. Это дети с комплексом чувства вины. Это дети с потребительской психологией уже: "дай мне". С одной стороны, я виноват, так дети думают, что мама меня бросила. А с другой стороны – ты мне обязан, ты мне дай. И все, уже человек так будет жить", – считает психолог.

Теги: Деньги
Источник: 24 Канал
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