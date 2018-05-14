Практика заробітчанства за кордоном – катастрофа для психіки залишених дітей, – психолог

Українці, які виїхали за кордон в пошуках грошей, завдають своїм дітям глибокі психологічні травми, а також самі стикаються з психологічними проблемами, які не можуть подолати.

Про це повідомила в ефірі 24 Каналу психолог Наталя Кухтіна.

"Вони, приїжджаючи в цю країну, відносяться до цієї країни, як до джерела заробляння тільки грошей. І вони себе протиставляють культурі цієї країни, традиціям, мові цієї країни. Вони утворюють групи, щоб триматися один одного. Це викликає протест. Вони не справляються з психологічними проблемами, які там у них виникають. І це не найстрашніше. А найстрашніше полягає в тому, що вони туди їдуть для того, щоб заробити грошей, повернутися в Україну і побудувати щасливе життя, і нікому, повернувшись в Україну, щасливе життя не вдалося побудувати", – розповіла психолог.

Головною причиною, за словами Кухтіної, є те, що залишені в Україні діти набувають комплекс почуття провини, який потім відбивається на всій родині.

"Ось де катастрофа, тому що це покинуті діти. Так, за ними доглядають бабусі і дідусі. Але цього замінити (батьківської уваги – ред.) неможливо. Це діти з комплексом почуття провини. Це діти з споживчою вже психологією: "дай мені". З одного боку, я винен, так діти думають, що мама мене кинула. А з іншого боку – ти мені зобов'язаний, ти мені дай. І все, вже людина так буде жити", – вважає психолог.