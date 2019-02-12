Права потребителей: об этом должен знать каждый

Сфера услуг и обслуживания напрямую зависит от человеческого фактора. Что делать в ситуациях, когда нахамил охранник, вам достался некачественный товар, или вы случайно уничтожили еще не купленный товар? Журналисты 24 канала собрали для вас всю полезную информацию и ответы на спорные вопросы.

Юрист Юлия Пидодвирна подготовила памятку для портала studway.com.ua о правах, гарантируемых потребителю законом, и о нюансах, которые могут пригодиться каждому.

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Обязательно ли оставлять рюкзак или сумку в каморке супермаркета

Нет. Особенно, если там у вас остаются ценные вещи, документы и тому подобное. Ведь эти ячейки, которые запираются на ключ, ничем не отличаются от другой мебели в торговом центре. Супермаркет не предоставляет вам услуги хранения (как в камере хранения на вокзале), вы не заключаете договор найма (как с банковским сейфом), а потому ответственность за оставленные вещи работники магазина не несут. Поэтому запретить вам войти на территорию заведения с рюкзаком за плечами или небольшой сумочкой охранники не имеют права.

Можно ли разгуливать по супермаркету с домашним животным?

Единого акта для всей территории Украины, который бы регулировал права владельцев животных, нет. Однако локальные Правила содержания животных гражданами, предприятиями, организациями, которые принимают органы исполнительной власти, обычно одинаковы. По Правилам, разработанными КГГА, например, в пункте "д" части 7 владельцам запрещается заводить собак и кошек в помещения магазинов. Обычно каждый магазин, который против того, чтобы к ним проносили или приводили животных – сообщает об этом.

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Но если с вас начнут требовать штраф за то, что вы пронесли в зал магазина животное и нарушили таким образом санитарные нормы – знайте, что законодательством такие штрафы не предусмотрены. Ответственность за санитарное состояние торгового зала несет магазин. И если вас не предупредили табличкой, или охранник на входе не сказал, что с животными в магазин нельзя – это проблемы администрации этого учреждения. Максимум – вас могут попросить вывести животное из магазина.

Нужно ли платить за непредумышленно разбитый или испорченный товар?

Не надо. Если чашка просто выскользнула у вас из рук – не спешите за нее платить. Согласно статье 323 Гражданского кодекса риск случайного уничтожения и случайной порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом.

Вы – не владелец, пока не заплатите за чашку. Если работники заведения настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала доказать. Например, в суде. Если супермаркет не поленится туда обратиться. Самостоятельно взимать такие выплаты он не имеет права. Может только зафиксировать факт повреждения его имущества.

Согласно части 2 статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и формах ее оплаты, а также запрещается принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Разбитая чашка – ненадлежащее качество.

Можно ли фотографировать товар в супермаркете?

Да, можно. Согласно статье 34 Конституции Украины каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом ─ по своему выбору. Ограничения могут быть, если фотографирование касается национальной безопасности, территориальной целостности. Других оснований для ограничения права фотографировать товар Конституция не отмечает.

Также статья 50 Конституции Украины гарантирует каждому человеку право свободного доступа к информации о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а также право на ее распространение. Такая информация никем не может быть засекречена. Следовательно, запрет фотографировать товары противоречит Конституции.

Могут ли работники магазина запретить ощупывать и осматривать товар?

Замечания продавцов вроде "Не трогайте руками, мы сами вам покажем" являются необоснованными. Согласно части 2 статьи 700 Гражданского кодекса Украины, покупатель вправе до заключения договора купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств товара или демонстрации пользования товаром, если это не исключено характером товара и не противоречит правилам розничной торговли.

В Правилах розничной торговли непродовольственными товарами (пункт 11 раздела 2) сказано, что продавец обязан создать потребителю удобные условия для ознакомления, выбора и примерки швейных, трикотажных, меховых, овчинно-шубных (кожуховых) товаров и головных уборов.

Также часть 2 статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" обязывает продавца всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции. Поэтому покрутить в руках даже шубу вам никто запретить не может.

Можно ли по пути к кассе употребить товар?

Прямого запрета потреблять продовольственные товары до момента их оплаты в Законе "О защите прав потребителей" нет. Однако, пока вы не заплатите за товар, он является собственностью супермаркета. Работники могут вам сделать только замечание и попросить заплатить за него на кассе. Если откажетесь оплачивать, то будете иметь дело с полицией.

Как оплатить товар, если цена на ценнике и в базе кассира отличается?

Явление сейчас особенно распространено, когда курс гривны прыгает ежедневно, а продавец меняет цены, чтобы избежать убытков.

Когда вы покупаете, например, пакет молока, происходит заключение договора купли-продажи с супермаркетом. Согласно статье 655 Гражданского кодекса Украины, по договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель принимает или обязуется принять этот товар и уплатить определенную денежную сумму. В статье 691 ГК указано, что покупатель обязан оплатить товар по цене, установленной в договоре купли-продажи. Итак, денежная сумма – цена – является условием договора, которая вам известна и на которую вы соглашаетесь.

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Пока цена молока существует только в базе данных, но не на ценнике, продавец или супермаркет не имеет права требовать от вас оплаты молока по новой цене. На это условие договора (она просто не была вам известна) вы не давали согласия. А без общего согласия обеих сторон договор заключить невозможно. Молоко вам либо продадут по старой цене, либо откажутся продавать.

Причем просто так вам что-то не продать не могут, потому что супермаркет взял на себя обязанность продавать товары любому, кто к нему обратится, то есть выполнять условия публичного договора купли-продажи (так же, как и гостиницы, банки, учреждения связи) . Это статья 633 Гражданского кодекса Украины. Если супермаркет необоснованно отказывается от публичного договора, то должен возместить убытки, причиненные потребителю таким отказом. Можете по такому поводу обратиться либо в администрацию супермаркета, либо в суд.

Можно отказать охраннику супермаркета в обзоре своих вещей?

Можно. Охрана магазина не имеет полномочий проводить осмотр или обыск. Это могут делать только правоохранительные органы, и только в случае, если есть подозрение, что человек совершил административное нарушение. Поэтому, если охранник требует показать ему содержимое вашей сумки, а вы считаете, что оснований для этого нет – требуйте позвать полицию.



Охранник не может Вас осматривать без наряда полиции

Впрочем, можно согласиться показать свою сумку, так же как и чек. Это скорее уладит конфликт. И помните, что в крупных торговых сетях (а часто – и в малых) есть средства видеонаблюдения. Поэтому не стоит хитрить и совершать противозаконные действия в супермаркете.

Можно ли вернуть товар если не подходит размер или фасон?

Можно. Но это касается непродовольственных товаров. Статья 9 Закона Украины "О защите прав потребителей" прописывает право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению.

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Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом. При этом нельзя допустить использование товара, нужно сохранить его товарный вид. И чек о покупке тоже.

Однако есть определенные товары, которые возвращать нельзя, даже если их упаковка осталась целой. Этот перечень является исчерпывающим и устанавливается постановлением Кабмина. К ним относятся средства гигиены, лекарственные препараты и ряд непродовольственных товаров (мягкие детские игрушки, парики, зубные щетки).

Как вернуть товар ненадлежащего качества?

Если вы обнаружили дефекты товара во время гарантийного срока – отклеилась подошва ботинок, или разошелся шов в платье. Такие недостатки возникают по вине производителя, а потому можно требовать замены таких товаров на аналогичные или возврат средств. Это прописано в части 1 статьи 8 Закона Украины "О защите прав потребителей". Для этого нужно показать продавцу чек об оплате. Если желаемых ботинок или платья нет в наличии, но они могут появиться, то вас попросят подождать до их появления (максимум два месяца). После этого времени можете требовать возврата средств.

Таблички в обувных магазинах вроде "Товар обмену не подлежит" стоит сфотографировать как доказательство, если хотите обращаться в суд. Они являются незаконными. Обязанность продавца – принять товар, заменить его или вернуть деньги – предусмотрен частью 5 статьи 8 указанного Закона.

Еще один момент – продавец некачественного товара может направить вас к производителю. Но часть 3 статьи 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" позволяет потребителю самому выбрать, к кому обратиться с требованием заменить некачественный товар – к продавцу или производителю. Поэтому продавец не вправе отказать вам.

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