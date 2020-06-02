Государственная пограничная служба Украины подчеркивает: украинцы не могут пересечь границу страны с помощью электронного паспорта в мобильном приложении Дия. Использование документов в Дие возможно только в пределах Украины.

1 июня об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ в ответ на публикацию в ряде СМИ информации о том, что, мол, с 1 июня граждане Украины смогут на границе показать е-паспорт и этого будет достаточно для выезда.

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Пограничники отмечают: такая информация – ложная.

В ГПСУ обратили внимание на следующее:

Действительно, 15 апреля правительство приняло постановление о е-паспортах и программе Дия.

И, действительно, е-паспорта – это цифровые аналоги бумажных документов.

Но ни один из пунктов постановления правительства не предусматривает возможности предоставления е-паспорта для выезда за границу .

Граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии заграничного паспорта (или другого документа, который определен законодательством как пригодный для оформления лиц на границе).

Предъявлять документы с мобильного приложения Дия можно только внутри страны и в случаях, предусмотренных постановлением правительства.