Правда ли, что с 1 июня можно ехать за границу с паспортом в приложении Дия: объяснение ГПСУ
Государственная пограничная служба Украины подчеркивает: украинцы не могут пересечь границу страны с помощью электронного паспорта в мобильном приложении Дия. Использование документов в Дие возможно только в пределах Украины.
1 июня об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ в ответ на публикацию в ряде СМИ информации о том, что, мол, с 1 июня граждане Украины смогут на границе показать е-паспорт и этого будет достаточно для выезда.
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Пограничники отмечают: такая информация – ложная.
В ГПСУ обратили внимание на следующее:
- Действительно, 15 апреля правительство приняло постановление о е-паспортах и программе Дия.
- И, действительно, е-паспорта – это цифровые аналоги бумажных документов.
- Но ни один из пунктов постановления правительства не предусматривает возможности предоставления е-паспорта для выезда за границу.
- Граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии заграничного паспорта (или другого документа, который определен законодательством как пригодный для оформления лиц на границе).
Предъявлять документы с мобильного приложения Дия можно только внутри страны и в случаях, предусмотренных постановлением правительства.
Где можно использовать документы из приложения Дия / Инфографика 24 канала