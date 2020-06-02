Державна прикордонна служба України наголошує: українці не можуть перетнути кордон країни за допомогою електронного паспорта у мобільному додатку Дія. Використання документів у Дії можливе лише у межах України.

1 червня про це розповіли у пресслужбі ДПСУ у відповідь на публікацію в низці ЗМІ інформації про те, що, мовляв, з 1 червня громадяни України зможуть на кордоні показати е-паспорт і цього буде достатньо для виїзду.

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Прикордонники наголошують: така інформація – неправдива.

У ДПСУ звернули увагу на таке:

Дійсно, 15 квітня уряд ухвалив постанову про е-паспорти та програму Дія

І, дійсно, е-паспорти – це цифрові аналоги паперових документів.

Але жоден із пунктів постанови уряду не передбачає можливості надання е-паспорта для виїзду за кордон .

. Громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності закордонного паспорта (чи іншого документа, який визначений законодавством як придатний для оформлення осіб на кордоні).

Пред'являти документи з мобільного додатка Дія можна лише всередині країни й у випадках, передбачених постановою уряду.



Де можна використовувати документи з додатка Дія / Інфографіка 24 каналу