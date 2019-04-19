Правда, ложь или манипуляция: VoxCheck проверил заявления экспертов Зеленского

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, представил команду своих экспертов 18 апреля в эфире программы "Право на власть". Эксперты выступили с заявлениями относительно своих компетенций. А журналисты проекта VoxCheck проверили правдивость их утверждений и обнаружили кроме правды также ложь, преувеличения и манипуляции.

Одним из главных вопросов общества к кандидату Зеленскому долгое время было "Кто в Вашей команде?". Украинцы хотели узнать, с кем потенциальный президент придет к власти.

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За три дня до второго тура выборов – 18 апреля – в эфире телепередачи "Право на власть" Владимир Зеленский наконец-то представил свою команду. Условно названную "командой экспертов". Эксперты попытались тут же, в прямом эфире, кратко объяснить свое видение ключевых направлений развития страны в рамках своих компетенций.

Утверждений, которые можно было бы считать фактами, в высказываниях экспертов, к сожалению, было не слишком много. В основном они говорили о представлениях и планах. Однако определенные факты звучали, и VoxCheck проверил, насколько они правдивы.

Манипуляция

Высказывание Руслана Рябошапки (юрист, экс-заместитель министра юстиции, в 2016 году избран членом НАПК, но из-за конфликта с руководителем Натальей Корчак в июне 2017 года подал в отставку).

Тот президент, который уходит сегодня, завершает свою каденцию президентом наиболее коррумпированной страны в Европе. Ну, возможно за исключением Российской Федерации.

Действительно, в последнем Рейтинге восприятия коррупции от Transparency International за 2018 год Украина находилась на 120 месте. Из европейских или хотя бы частично европейских ниже в рейтинге – только Россия.

Но на самом деле во время каденции Порошенко Украина поднялась в рейтинге. В 2012 году Украина была на 144 месте, и Россия была даже выше.



Рябошапка манипулировал информацией

Неправда

Выражение Михаила Федорива (руководитель направления диджитализации "Зе-команды", отвечает за развитие социальных сетей-Telegram-канала, Instagram и Facebook-сообщества, YouTube-каналов): Вы все знаете, что такое ID-карты. И знаете, что для того, чтобы их иногда применять, необходимо иметь с собой непонятный документ – чтобы подтвердить, что у тебя есть эта ID-карта. В цитате говорится о выписке по месту регистрации проживания. Иногда она может пригодиться, если в каком-то учреждении нет прибора для считывания информации с карты, но подтвердить место жительства нужно. На самом деле ID-карта действительна без какого-либо документа о подтверждении места проживания



Федорив сказал неправду

И правда, и неправда

Высказывания Евгения Комаровского (известный украинский врач-педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий телепередачи "Школа доктора Комаровского"):

Сто тысяч жителей страны заболели корью.

Действительно, с 2017 года корью в Украине заболели 99 тысяч человек: в 2017 – 4 тысячи 788 человек, в 2018 – 54 тысячи, в 2019 – 40 тысяч.

37 лет назад, когда я учился на 6 курсе мединститута, мне не могли показать больного корью.

Проверить, что именно видел или не видел Комаровский, невозможно, но точно известно, что в СССР в 1980-х за год фиксировалось до 250 тысяч случаев заболевания корью.



Комаровский успел сказать и правду, и неправду

Правда

Высказывание Александра Данилюка (в команде Зеленского отвечает за экономику, международные отношения, финансовую и банковскую политику):

Именно этот суд (принявший решение о незаконности национализации "Приватбанка" – 24 канал) принимал решение о восстановлении Насирова.

Да, оба решения принял Окружной административный суд Киева.



Данилюк сказал правду о суде, но Зеленский преувеличивал о миграции

Преувеличение

Высказывание Владимира Зеленского (кандидат в президенты Украины):

Просто девять миллионов украинцев выехали.

На самом деле точных данных о количестве украинцев, которые выехали за границу нет.

Статистика ООН и Всемирного банка говорит, что в 2017 году за пределами Украины проживали 5,9 миллиона украинцев. Международная организация миграции говорит, что с начала ХХ века из Украины выехали 8 миллионов человек. Поэтому можно говорить о 5 – 8 миллионах украинцев, которые родились в Украине, но живут в других странах. Но не 9 миллионов выехали, и не даже не за времена независимой Украины.

Что такое VoxUkraine и VoxCheck? VoxUkraine – независимая аналитическая платформа, основанная после Революции Достоинства в 2014 году группой квалифицированных экономистов и юристов из разных стран. Цель создания – повышать уровень экономической дискуссии в Украине, способствовать улучшению качества экономических решений для роста благосостояния украинцев. VoxCheck – независимый фактчек-проект VoxUkraine, который проверяет высказывания политиков на правдивость.