Самолет Bombardier Global 5000, на котором передвигается Светлана Медведева, отправился в Европу. Жена экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева путешествует чартером, несмотря на запрет полетов.

Медведева уже не впервые нарушает карантинные правила

Самолет с бортовым номером M-SKSM вылетел из московского аэропорта Внуково 4 июля в 8:53 утра. Об этом информирует "МБХ медиа" со ссылкой на данные ADS-B Exchange.

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В 10:05 бизнес-джет уже попал в воздушное пространство Польши.

Это уже не первый раз бывшая первая леди страны пренебрегает карантинными ограничениями. В июне самолет Медведевой дважды побывал на Кипре, а также совершил рейсы в Латвию и Германию.

Скриншот с сайта adsbexchange.com

Что известно о самолете Медведевой

Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, в декабре 2019 года сообщил, что Светлана Медведева использует для своих нужд самолет стоимостью 50 миллионов долларов.

Сначала бизнес-джет принадлежал дочерней структуре ВТБ, впоследствии его продали оффшору из Белиза "If Company Limited". Только один час эксплуатации самолета стоит 10 тысяч долларов.

В России действует запрет на полеты из-за пандемии