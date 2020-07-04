Правила не для всех: жена Медведева улетела в Европу, несмотря на запрет
Самолет Bombardier Global 5000, на котором передвигается Светлана Медведева, отправился в Европу. Жена экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева путешествует чартером, несмотря на запрет полетов.
Медведева уже не впервые нарушает карантинные правила
Самолет с бортовым номером M-SKSM вылетел из московского аэропорта Внуково 4 июля в 8:53 утра. Об этом информирует "МБХ медиа" со ссылкой на данные ADS-B Exchange.
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В 10:05 бизнес-джет уже попал в воздушное пространство Польши.
Это уже не первый раз бывшая первая леди страны пренебрегает карантинными ограничениями. В июне самолет Медведевой дважды побывал на Кипре, а также совершил рейсы в Латвию и Германию.
Скриншот с сайта adsbexchange.com
Что известно о самолете Медведевой
Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, в декабре 2019 года сообщил, что Светлана Медведева использует для своих нужд самолет стоимостью 50 миллионов долларов.
Сначала бизнес-джет принадлежал дочерней структуре ВТБ, впоследствии его продали оффшору из Белиза "If Company Limited". Только один час эксплуатации самолета стоит 10 тысяч долларов.
В России действует запрет на полеты из-за пандемии
- Отметим, что с 27 марта из-за пандемии Россия полностью закрыла авиасообщение. Разрешение дали только на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.
- С 8 июня россиянам разрешили выезжать за границу. Однако это можно сделать только для учебы, работы, лечения.
- До 1 августа в России действует запрет на международные полеты.