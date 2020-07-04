Літак Bombardier Global 5000, на якому пересувається Світлана Медведєва, вирушив до Європи. Дружина експрем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва подорожує чартером, незважаючи на заборону польотів.

Медведєва вже не вперше порушує карантинні правила

Літак з бортовим номером M-SKSM вилетів з московського аеропорту Внуково 4 липня о 8:53 ранку. Про це інформує "МБХ медиа" з посиланням на дані ADS-B Exchange.

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О 10:05 бізнес-джет уже потрапив у повітряний простір Польщі.

Це вже не вперше колишня перша леді країни нехтує карантинними обмеженнями. У червні літак Медведєвої двічі побував на Кіпрі, а також здійснив рейси до Латвії та Німеччини.

Скриншот з сайту adsbexchange.com

Що відомо про літак Медведєвої

Фонд боротьби з корупцією, який очолює Олексій Навальний, у грудні 2019 року повідомив, що Світлана Медведєва використовує для своїх потреб літак вартістю 50 мільйонів доларів.

Спочатку бізнес-джет належав дочірній структурі ВТБ, згодом його продали офшору з Белізу "If Company Limited". Лише одна година експлуатації літака коштує 10 тисяч доларів.

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