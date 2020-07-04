Правила не для всіх: дружина Медведєва полетіла в Європу попри заборону
Літак Bombardier Global 5000, на якому пересувається Світлана Медведєва, вирушив до Європи. Дружина експрем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва подорожує чартером, незважаючи на заборону польотів.
Медведєва вже не вперше порушує карантинні правила
Літак з бортовим номером M-SKSM вилетів з московського аеропорту Внуково 4 липня о 8:53 ранку. Про це інформує "МБХ медиа" з посиланням на дані ADS-B Exchange.
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О 10:05 бізнес-джет уже потрапив у повітряний простір Польщі.
Це вже не вперше колишня перша леді країни нехтує карантинними обмеженнями. У червні літак Медведєвої двічі побував на Кіпрі, а також здійснив рейси до Латвії та Німеччини.
Скриншот з сайту adsbexchange.com
Що відомо про літак Медведєвої
Фонд боротьби з корупцією, який очолює Олексій Навальний, у грудні 2019 року повідомив, що Світлана Медведєва використовує для своїх потреб літак вартістю 50 мільйонів доларів.
Спочатку бізнес-джет належав дочірній структурі ВТБ, згодом його продали офшору з Белізу "If Company Limited". Лише одна година експлуатації літака коштує 10 тисяч доларів.
У Росії діє заборона на польоти через пандемію
- Зазначимо, що з 27 березня через пандемію Росія повністю закрила авіасполучення. Дозвіл дали лише на вантажні, поштові, санітарні та гуманітарні перевезення.
- З 8 червня росіянам дозволили виїжджати за кордон. Проте це можна зробили лише для навчання, роботи, лікування.
- До 1 серпня в Росії діє заборона на міжнародні польоти.