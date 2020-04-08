Медведєв має розкішну дачу на островах під свій зріст, – ЗМІ

Журналісти виявили, що експрем’єр Росії Дмитро Медведєв володіє маєтком на 27 гектарів в Астраханській області, розташованим на двох островах. Усе будувалося під зріст Медведєва.

Дачу виявили ще у 2012 році, але тоді ЗМІ припускали, що там відпочиватиме президент Росії Володимир Путін, мовиться у розслідуванні "Проекту".

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До того, як маєток віддали для Медведєва, це була туристична база "Лотос". Але з 2010 року її забудовою активно займалися фірми-прокладки астраханського депутата. За даними журналістів, куратором будівництва був колишній однокласник Дмитра Медведєва – президент федерації греблі Росії Євгеній Архипов.

На дачі розташований басейн на 50 метрів, тренажерна зала, баня, 2 спальних корпуси, центральний корпус із роялем, кухня "семи народів світу" з повним набором техніки, кінотеатр 5d і 8 будинків для гостей.



Все будувалось під зріст Медведєва.

Іноді доходило до смішного. Майстри крутили біля скроні, коли їм видавали критерії: "Ну хто у такому умивальнику вмиватися буде? Ну які 650 сантиметрів? Ну 800 же має бути!"

– розповів розслідувачам один з колишніх будівельників.



Місцеві жителі розповіли, що Медведєв приїжджає на дачу двічі – тричі на рік. У цей час посилюється охорона, а від селян навіть вимагають не випускати корів з хлівів, аби ті "не бродили та не гадили".