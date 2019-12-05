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      Був звичайною дитиною, читав з двох років: Медведєв вразив курйозною заявою

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      Медведєв "був звичайною дитиною" – навчився читати у два роки / rbc.ru

      Під час свого спілкування з російськими журналістами російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що навчився читати у віці двох років. Цікаво, що у такому віці діти не те, що не читають, а й погано говорять.

      Втім глава російського уряд зізнався: вундеркінд читав лише тоді, коли його заставляли батьки. Та й то не читав, а "погортав щось". Хоча, імовірно, саме у такий спосіб і читав дворічний Медведєв.

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      Я був звичайною дитиною – навчився читати у два роки. Читав лише тоді, коли заставляли батьки – сів і щось собі погортав,
      – зізнався третій президент Росії.

      Він також розповів, що першою книгою, яка змусила його полюбити читання, був пригодницький роман Жуля Верна "Діти капітана Гранта".

      Цікаво, що у віці двох років більшість дітей ще погано вміють говорити – що ж казати про читання. Один відомий класик (сам Дмитро Медведєв), інтерпретуючи власну фразу, яка стала мемом, сказав би: "зубов нет, но вы читайте".


      Дмитро Медведєв у дитинстві (за нашою інформацією, саме у цей момент він шукає, що б це почитати)

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Дмитро Медведєв
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