Был обычным ребенком, читал с двух лет: Медведев поразил курьезным заявлением

Во время своего общения с российскими журналистами российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что научился читать в возрасте двух лет. Интересно, что в таком возрасте дети не то, что не читают, а плохо говорят.

Впрочем глава российского правительство признался: вундеркинд читал только тогда, когда его заставляли родители. Да и то не читал, а "полистал что-то". Хотя, вероятно, именно таким образом и читал двухлетний Медведев.

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Я был обычным ребенком – научился читать в два года. Читал только тогда, когда заставляли родители – сел и что-то полистал,

– признался третий президент России.

Он также рассказал, что первой книгой, которая заставила его полюбить чтение, был приключенческий роман Жюля Верна "Дети капитана Гранта".

Интересно, что в возрасте двух лет большинство детей еще плохо умеют говорить – что же говорить о чтении. Один известный классик (сам Дмитрий Медведев), интерпретируя собственную фразу, которая стала мемом, сказал бы: "зубов нет, но вы читайте".



Дмитрий Медведев в детстве (по нашей информации, именно в этот момент он ищет, что бы это почитать)