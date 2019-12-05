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      Был обычным ребенком, читал с двух лет: Медведев поразил курьезным заявлением

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      Медведев "был обычным ребенком" – научился читать в два года / rbc.ru

      Во время своего общения с российскими журналистами российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что научился читать в возрасте двух лет. Интересно, что в таком возрасте дети не то, что не читают, а плохо говорят.

      Впрочем глава российского правительство признался: вундеркинд читал только тогда, когда его заставляли родители. Да и то не читал, а "полистал что-то". Хотя, вероятно, именно таким образом и читал двухлетний Медведев.

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      Я был обычным ребенком – научился читать в два года. Читал только тогда, когда заставляли родители – сел и что-то полистал,
      – признался третий президент России.

      Он также рассказал, что первой книгой, которая заставила его полюбить чтение, был приключенческий роман Жюля Верна "Дети капитана Гранта".

      Интересно, что в возрасте двух лет большинство детей еще плохо умеют говорить – что же говорить о чтении. Один известный классик (сам Дмитрий Медведев), интерпретируя собственную фразу, которая стала мемом, сказал бы: "зубов нет, но вы читайте".


      Дмитрий Медведев в детстве (по нашей информации, именно в этот момент он ищет, что бы это почитать)

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Дмитрий Медведев Курьезные новости
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