11:03
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Путин публично сконфузился в Сочи: смешное видео

      439 Читати новину українською
      Путин попал в конфуз во время выступления / Скриншот

      Президент России Владимир Путин – личность очень серьезная. Несмотря на это, он часто попадает в курьезные ситуации. Последняя случилась, когда глава Кремля начал произносить речь в Российском международном олимпийском университете в Сочи.

      Именно в этом университете российский президент 3 декабря встретился с паралимпийцами. Видео с начала встречи обнародовала российская пропагандистка Ольга Скабеева в своем телеграмм-канале.

      Вам будет интересно: Путин любил испортить воздух в автобусе и выпрыгнуть, – российский каскадер

      Путин начал произносить речь и не заметил, что микрофон выключен и его никто не слышит. После ему все же помогли и глава государства начал речь заново.

      И такое бывает: Путин начал приветственную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер,
      – написала пропагандистка.

       

      БОЛЬШЕ КУРЬЕЗНЫХ НОВОСТЕЙ С ПУТИНЫМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      •  
      Введение в храм Пресвятой Богородицы: приметы праздника
      сегодня
      4555
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Що не так з дієздатністю НАТО?
      Блог Медіа 376
      сегодня , 07:16 Дополнительные перерывы на работе: кто может на них рассчитывать
      Ірина Поліщук 165
      3 декабря , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      197
      сегодня , 06:50 Громкая отставка министра энергетики США: какую роль сыграли Трамп и Зеленский
      Ярослав Голобородько 256
      сегодня , 06:40 В Украине вырастет прожиточный минимум: инфографика
      276
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук