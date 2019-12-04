Путин публично сконфузился в Сочи: смешное видео

Президент России Владимир Путин – личность очень серьезная. Несмотря на это, он часто попадает в курьезные ситуации. Последняя случилась, когда глава Кремля начал произносить речь в Российском международном олимпийском университете в Сочи.

Именно в этом университете российский президент 3 декабря встретился с паралимпийцами. Видео с начала встречи обнародовала российская пропагандистка Ольга Скабеева в своем телеграмм-канале.

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Путин начал произносить речь и не заметил, что микрофон выключен и его никто не слышит. После ему все же помогли и глава государства начал речь заново.

И такое бывает: Путин начал приветственную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер,

– написала пропагандистка.

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