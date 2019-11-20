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      Путин любил испортить воздух в автобусе и выпрыгнуть, – российский каскадер

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      Путин всегда был "наглым дворовым пацаном", рассказал его давний знакомый / Getty Images

      Президент России Владимир Путин всегда был "наглым дворовым пацаном". А еще он был связан с бандитами через своего старшего тренера Леонида Усвянцова ("Леня-спортсмен»).

      Усвянцов преподавал в секции самбо, где занимались Путин со своим другом и ныне бизнесменом Аркадием Ротенбергом, рассказал бывший знакомый президента России, каскадер Николай Ващилин, сообщает "Радио Свобода. Крым. Реалии".

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      "Леня-спортсмен" был дважды судим за групповое изнасилование и махинации с валютой. В воспоминаниях Путин часто называл его наставником", – рассказал Ващилин.

      Он добавил, что Путин с друзьями работали в спортивной массовке на «Ленфильме», где снимались в кино другие знаменитые бандиты России 90-х годов.

      У Путина, Ротенберга и его друзей был любимая шутка: испортить воздух в автобусе, когда мы возвращались с тренировок, и выпрыгнуть. А люди сидят и ищут глазами: "Кто же так навонял?",
      – рассказал бывший знакомый президента России.

      "Путин всегда был наглым дворовым пацаном, бился с яростью, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности", – подчеркнул Ващилин.

      По его мнению, Путин пошел в КГБ после того, как ему дали в лоб так, "что искры из глаз полетели: ...и он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь".

      Путін самбо фото
      Путин на тренировке по самбо / Фото "Дождь"

      Что известно о Путине-спортсмене и КГБ-исте?

      С детства Путин занимался самбо. Из-за бедности семьи тренировался в шерстяных носках вместо кожаных борцовок. Однако был перспективным спортсменом. Вероятно, именно благодаря этому закончил юридический факультет. Тренировкам он уделял больше внимания, чем учебе. Еще студентом вступил в КПСС и оставался ее членом до запрета партии в 91-м году.

      В 1973 году Путин стал мастером по самбо, был чемпионом Ленинграда. Попал на работу в Комитет государственной безопасности на 4 курсе обучения в Ленинградском государственном университете. Сначала его завербовали как "внештатного работника" КГБ, а с 75-го года приняли в структуру официально.

      С 1985-го по 1990-й год работал на КГБ в Дрездене. Официально – в должности заведующего Домом дружбы СССР – ГДР. Во время работы в спецслужбе получил агентурное имя "Моль". В связи со своей КГБ-ешной деятельностью в ФРГ свободно владеет немецким языком. По словам Путина, после падения Берлинской стены сам подал рапорт об увольнении из КГБ.

      Смотрите видео с фактами о Владимире Путине:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Курьезные новости
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