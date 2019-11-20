08:02
20 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Найкращі друзі Путіна. Кадиров проти BBC
      Вєсті Кремля
      21:39, 19 листопада
      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
      Вєсті.UA
      19:30, 19 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Путін полюбляв зіпсувати повітря в автобусі і вистрибнути, – російський каскадер

      4147 Читать новость на русском
      Путін завжди був "нахабним дворовим пацаном", розповів його давній знайомий / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін завжди був "нахабним дворовим пацаном". А ще він був пов’язаний з бандитами через свого старшого тренера Леоніда Усвянцова ("Льоня-спортсмен").

      Усвянцов викладав у секції з самбо, де займалися Путін зі своїм другом і нині бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, розповів колишній знайомий президента Росії, каскадер Микола Ващилін, повідомляє "Радіо Свобода. Крым. Реалии".

      Дізнайтеся, скільки росіян не задоволені Путіним

      "Льоня-спортсмен" був двічі судимий за групове зґвалтування і махінації з валютою. У спогадах Путін часто називав його наставником", – розповів Ващилін.

      Він додав, що Путін з друзями працювали у спортивній масовці на "Ленфільмі", де знімалися в кіно інші знамениті бандити Росії 90-х років.

      У Путіна, Ротенберга і його друзів був улюблений жарт: зіпсувати повітря в автобусі, коли ми поверталися із тренувань, і вистрибнути. А люди сидять і шукають очима: "Хто ж так насмердів?",
      – розповів ексзнайомий президента Росії.

      "Путін завжди був нахабним дворовим пацаном, бився з люттю, і таким же залишився, тільки несказанно виріс від вседозволеності", – наголосив Ващилін.

      На його думку, Путін пішов у КДБ після того, як йому дали в лоб так, "що іскри з очей полетіли": "…і він зрозумів, що потрібно шукати якусь силу, яка могла б йому допомогти".

      Путін самбо фото 
      Путін на тренуванні з самбо / Фото "Дождь"

      Що відомо про Путіна-спортсмена і КДБ-іста?

      З дитинства Путін займався самбо. Через бідність родини тренувався у шерстяних шкарпетках замість шкіряних борцівок. Однак був перспективним спортсменом. Імовірно, саме завдяки цьому закінчив юридичний факультет. Тренуванням він приділяв більше уваги, ніж навчанню. Ще студентом вступив у КПРС і залишався її членом аж до заборони партії у 91-му році.

      У 1973 році Путін став майстром із самбо, був чемпіоном Ленінграда. Потрапив на роботу в Комітет державної безпеки на 4 курсі навчання у Ленінградському державному університеті. Спочатку його завербували як "позаштатного працівника" КДБ, а із 75-го року взяли у структуру офіційно.

      З 1985-го по 1990-й рік працював на КДБ у Дрездені. Офіційно – на посаді завідувача Будинком дружби СРСР – НДР. Під час роботи в спецслужбі отримав агентурне ім'я "Моль". У зв'язку зі своєю КДБешною діяльністю у ФРН вільно володіє німецькою мовою. За словами Путіна, після падіння Берлінського муру сам подав рапорт про звільнення з КДБ.

      Дивіться відео з фактами про Володимира Путіна:

       

      Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1176
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Новини політики Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 листопада: батл Зеленського і Тимошенко, Ляшку обрали запобіжний захід
      сьогодні , 08:01 Головні новини 19 листопада: батл Зеленського і Тимошенко, Ляшку обрали запобіжний захід
      Емал Набі 1847
      Трамп у "кишені" Путіна: світ побачила скандальна книга секретів Білого дому
      сьогодні , 07:55 Трамп у "кишені" Путіна: світ побачила скандальна книга секретів Білого дому
      Світлана Попова 1065
      Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      19 листопада , 11:50 Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      728
      Мільйонери-безхатьки: заможні народні депутати активно користуються компенсацією за житло
      сьогодні , 07:27 Мільйонери-безхатьки: заможні народні депутати активно користуються компенсацією за житло
      Ярослав Голобородько 1006
      Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії, – ексклюзивне інтерв’ю з міністром Оржелем
      сьогодні , 07:05 Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії, – ексклюзивне інтерв’ю з міністром Оржелем
      Альона Чернецька 1106
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук