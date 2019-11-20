Путін полюбляв зіпсувати повітря в автобусі і вистрибнути, – російський каскадер

Президент Росії Володимир Путін завжди був "нахабним дворовим пацаном". А ще він був пов’язаний з бандитами через свого старшого тренера Леоніда Усвянцова ("Льоня-спортсмен").

Усвянцов викладав у секції з самбо, де займалися Путін зі своїм другом і нині бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, розповів колишній знайомий президента Росії, каскадер Микола Ващилін, повідомляє "Радіо Свобода. Крым. Реалии".

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"Льоня-спортсмен" був двічі судимий за групове зґвалтування і махінації з валютою. У спогадах Путін часто називав його наставником", – розповів Ващилін.

Він додав, що Путін з друзями працювали у спортивній масовці на "Ленфільмі", де знімалися в кіно інші знамениті бандити Росії 90-х років.

У Путіна, Ротенберга і його друзів був улюблений жарт: зіпсувати повітря в автобусі, коли ми поверталися із тренувань, і вистрибнути. А люди сидять і шукають очима: "Хто ж так насмердів?",

– розповів ексзнайомий президента Росії.

"Путін завжди був нахабним дворовим пацаном, бився з люттю, і таким же залишився, тільки несказанно виріс від вседозволеності", – наголосив Ващилін.

На його думку, Путін пішов у КДБ після того, як йому дали в лоб так, "що іскри з очей полетіли": "…і він зрозумів, що потрібно шукати якусь силу, яка могла б йому допомогти".



Путін на тренуванні з самбо / Фото "Дождь"

Що відомо про Путіна-спортсмена і КДБ-іста?

З дитинства Путін займався самбо. Через бідність родини тренувався у шерстяних шкарпетках замість шкіряних борцівок. Однак був перспективним спортсменом. Імовірно, саме завдяки цьому закінчив юридичний факультет. Тренуванням він приділяв більше уваги, ніж навчанню. Ще студентом вступив у КПРС і залишався її членом аж до заборони партії у 91-му році.

У 1973 році Путін став майстром із самбо, був чемпіоном Ленінграда. Потрапив на роботу в Комітет державної безпеки на 4 курсі навчання у Ленінградському державному університеті. Спочатку його завербували як "позаштатного працівника" КДБ, а із 75-го року взяли у структуру офіційно.

З 1985-го по 1990-й рік працював на КДБ у Дрездені. Офіційно – на посаді завідувача Будинком дружби СРСР – НДР. Під час роботи в спецслужбі отримав агентурне ім'я "Моль". У зв'язку зі своєю КДБешною діяльністю у ФРН вільно володіє німецькою мовою. За словами Путіна, після падіння Берлінського муру сам подав рапорт про звільнення з КДБ.

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