Рейтинг Путіна знову обвалися: скільки росіян не задоволені президентом РФ

Рейтинг Володимира Путіна падає у Росії з кожним роком. Наразі до глави Кремля з симпатією ставляться лише 24% росіян, а 28% – не задоволені його роботою.

Глава Кремля за два роки втратив майже 8% прихильників серед громадян РФ, свідчать дані опитування "Левада-центру". Адже ще у 2017-му йому симпатизував кожен третій росіян, зараз – кожен четвертий.

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Що кажуть росіяни про ставлення до Путіна?

8% опитаних росіян – захоплюються главою Кремля;

24% – симпатизують Путіну;

30% – не можуть про нього сказати нічого поганого;

15% – нейтрально, байдуже ставляться до Путіна;

8% – насторожливо ставляться до глави Кремля;

14% – не можуть сказати про нього доброго, відчувають до нього антипатію та відразу.

Окрім того, роботу Путіна на посту президента Росії не схвалюють 28% опитаних росіян. Прихильників у глави Кремля поки значно більше – 70%. Рекордним його рейтинг був в жовтні 2014 року – 85%.

Опитування проводилося з 24 по 30 жовтня серед 1616 осіб у 50 регіонах методом особистого інтерв'ю.

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Директор "Левада-центру" Лев Гудков зауважив, що основу ​​прихильників Путіна становлять жінки, люди з провінції і росіяни старшого віку. На його думку, зниження симпатії до російського президент пов'язано з розчаруванням в його роботу, а особливо в зв'язку з пенсійною реформою.

Що придумує Путін, аби залишитися при владі у РФ?Володимир Путін займає посаду президента Росії понад 15 років. Вперше його обрали у 2000 році. У березні 2018 року росіяни знову проголосували за Путіна на виборах і вчетверте залишили господарем Кремля.



Проте, за чинною Конституцією Росії, він більше не має права брати участь у президентських виборах, які заплановані на 2024 рік.



Але у Кремлі не дрімають і вже придумали спосіб, як залишити Путіна при владі. РФ розглядає питання про зміну виборчого законодавства. Таким чином, після 2024 року Путін може стати прем'єром "з розширеними повноваженнями". Водночас політик ще буде лідером партії "Єдина Росія", яка має здобути більшість у парламенті. Це допоможе йому ще деякий час залишитися при владі.