17:54
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Рейтинг Путіна знову обвалися: скільки росіян не задоволені президентом РФ

      471 Читать новость на русском
      Рейтинг Путіна серед росіян знову впав / time.com

      Рейтинг Володимира Путіна падає у Росії з кожним роком. Наразі до глави Кремля з симпатією ставляться лише 24% росіян, а 28% – не задоволені його роботою.

      Глава Кремля за два роки втратив майже 8% прихильників серед громадян РФ, свідчать дані опитування "Левада-центру". Адже ще у 2017-му йому симпатизував кожен третій росіян, зараз – кожен четвертий.

      Цікаво: Мета Путіна – аби України не було взагалі, – Клімкін

      Що кажуть росіяни про ставлення до Путіна?

      • 8% опитаних росіян – захоплюються главою Кремля;
      • 24% – симпатизують Путіну;
      • 30% – не можуть про нього сказати нічого поганого;
      • 15% – нейтрально, байдуже ставляться до Путіна; 
      • 8% – насторожливо ставляться до глави Кремля;
      • 14% – не можуть сказати про нього доброго, відчувають до нього антипатію та відразу.

      Окрім того, роботу Путіна на посту президента Росії не схвалюють 28% опитаних росіян. Прихильників у глави Кремля поки значно більше – 70%.  Рекордним його рейтинг був в жовтні 2014 року – 85%.

      Опитування проводилося з 24 по 30 жовтня серед 1616 осіб у 50 регіонах методом особистого інтерв'ю.

      Читайте також: Путін краще віддасть Кремль, аніж Крим, – Сенцов

      Директор "Левада-центру" Лев Гудков зауважив, що основу ​​прихильників Путіна становлять жінки, люди з провінції і росіяни старшого віку. На його думку, зниження симпатії до російського президент пов'язано з розчаруванням в його роботу, а особливо в зв'язку з пенсійною реформою.

      Що придумує Путін, аби залишитися при владі у РФ?Володимир Путін займає посаду президента Росії понад 15 років. Вперше його обрали у 2000 році. У березні 2018 року росіяни знову проголосували за Путіна на виборах і вчетверте залишили господарем Кремля.

      Проте, за чинною Конституцією Росії, він більше не має права брати участь у президентських виборах, які заплановані на 2024 рік.

      Але у Кремлі не дрімають і вже придумали спосіб, як залишити Путіна при владі. РФ розглядає питання про зміну виборчого законодавства. Таким чином, після 2024 року Путін може стати прем'єром "з розширеними повноваженнями". Водночас політик ще буде лідером партії "Єдина Росія", яка має здобути більшість у парламенті. Це допоможе йому ще деякий час залишитися при владі.

      Росія повернула Україні захоплені кораблі
      сьогодні
      30298
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      сьогодні , 17:45 Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      Євгенія Мазур 1840
      Омелян в Антикорсуді відмовився уникнути кримінальної відповідальності
      сьогодні , 17:09 Омелян в Антикорсуді відмовився уникнути кримінальної відповідальності
      Катерина Петренко 575
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      сьогодні , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      75
      Новинки из Украины: чем оснащен многофункциональный вертолет Ми-2 МСБ-1
      сьогодні , 17:05 Новинки из Украины: чем оснащен многофункциональный вертолет Ми-2 МСБ-1
      Злой Одессит 335
      Приватні військові компанії: що відомо про їх існування в Україні та світі
      сьогодні , 15:32 Приватні військові компанії: що відомо про їх існування в Україні та світі
      Леонід Остальцев 962
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук