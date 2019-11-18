Рейтинг Путина снова обрушился: сколько россиян недовольны президентом РФ

Рейтинг Владимира Путина падает в России с каждым годом. Сейчас к главе Кремля с симпатией относятся лишь 24% россиян, а 28% – не удовлетворены его работой.

Глава Кремля за два года потерял почти 8% сторонников среди граждан РФ, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Ведь еще в 2017-м ему симпатизировал каждый третий россиян, сейчас – каждый четвертый.

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Что говорят россияне об отношении к Путину?

8% опрошенных россиян – восхищаются главой Кремля;

24% – симпатизируют Путину;

30% – не могут о нем сказать ничего плохого;

15% – нейтрально, равнодушно относятся к Путину;

8% – настораживающе относятся к главе Кремля;

14% – не могут сказать о нем хорошего, испытывают к нему антипатию и отвращение.

Кроме того, работу Путина на посту президента России не одобряют 28% опрошенных россиян. Сторонников у главы Кремля пока значительно больше – 70%. Рекордным его рейтинг был в октябре 2014 года – 85%.

Опрос проводился с 24 по 30 октября среди 1616 человек в 50 регионах методом личного интервью.

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Директор "Левада-центра" Лев Гудков отметил, что основу сторонников Путина составляют женщины, из провинции и россияне старшего возраста. По его мнению, снижение симпатии к русскому президенту связано с разочарованием в его работе, особенно в связи с пенсионной реформой.

Что придумывает Путин, чтобы остаться у власти в РФ?Владимир Путин занимает пост президента России более 15 лет. Впервые был избран в 2000 году. В марте 2018 года россияне снова проголосовали за Путина на выборах и в четвертый раз оставили хозяином Кремля.



Однако, по действующей Конституции России, он больше не имеет права участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 2024 год.



Но в Кремле не дремлют и уже придумали способ, как оставить Путина у власти. РФ рассматривает вопрос об изменении избирательного законодательства. Таким образом, после 2024 года Путин может стать премьером "с расширенными полномочиями". В то же время политик еще будет лидером партии "Единая Россия", которая должна получить большинство в парламенте. Это поможет ему еще некоторое время остаться у власти.