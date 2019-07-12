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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Кремлі готують сценарій, що допоможе Путіну залишитися при владі після 2024 року

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      У Кремлі розглядають питання про зміну виборчого законодавства. Таким чином, після 2024 року чинний російський президент Володимир Путін може стати прем'єром "з розширеними повноваженнями". Водночас політик ще буде лідером партії "Єдина Росія", яка має здобути більшість у парламенті. Такі кроки допоможуть йому ще деякий час залишитися при владі.

      Як пояснює видання Bloomberg, у 2024 році спливають президентські повноваження Путіна, а 2021-му відбудуться чергові вибори до Державної Думи. Відтак, радники та помічники Путіна розглядають сценарій зі зниженням числа депутатів Думи, яких обирають за партійними списками, з 50% до 25%. Водночас має збільшитися частка кандидатів, що балотуватимуться в одномандатному окрузі,– до 75%. У 2016 році половину Думи обрали за партійними списками, половину – в одномандатних округах.

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      Попри зниження популярності "Єдиної Росії", такій хід з боку оточення Путіна допоможе їхній партії зберегти контроль над парламентом, оскільки представники "Єдиної Росії" за таких умов підуть на вибори як формально незалежні одномандатники.

      Ресурс з посиланням на джерела зазначає, що відповідні зміни наберуть чинності перед парламентськими виборами 2021 року – за три роки до закінчення президентського терміну. У підсумку Путін у статусі лідера "Єдиної Росії" отримає контроль на Держдумою. Це також допоможе йому зберегти владу після 2024 року, бо він стане прем'єр-міністром з розширеними повноваженнями. Натомість повноваження президента буде звужено. Сьогодні головою партії "Єдина Росія" є чинний очільник російського уряду та третій президент РФ Дмитро Медведєв.

      Зауважимо, завдяки такій парламентскій реформі Путін може побити рекорд диктатора Йосипа Сталіна, який керував СРСР 29 років – з 21 січня 1924-го по 5 березня 1953 року (якби не смерть він би очолював СРСР ще більше – власне Сталін помер 5 березня '1953 року). До 2024 року Путін керуватиме Росією 25 років, 4 з яких він перебував на посаді прем'єра. Щоправда, хоча з травня 2008-го по травень 2012 року російським президентом був Дмитро Медведєв, однак формально функції очільника держави виконував саме Путін.  

      Тим часом, на початку червня у Росії Путіну встановили черговий надгробок, а зробили це невідомі активісти у Воронежі. До слова, це вже не перший такий випадок упродовж останніх кількох місяців.

      як сьогодні світ ставиться до путіна:
      blog_ava
      Китайський зонд передав на землю фото темного боку Місяця
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      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії
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