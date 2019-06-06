Путіну встановили ще один надгробок у Росії: фото
У російському Воронежі невідомі активісти встановили новий надгробок президенту РФ Володимиру Путіну. Це вже не перший такий випадок за останні кілька місяців.
Фотографія пам'ятника з'явилася в соціальних мережах. Активісти залишили на так званій надгробній плиті напис "політичний труп" і "казковий злодій і брехун".
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Як видно на фото, на надгробку розмістили портрет російського президента, та його "роки життя" – 1952-2019.
Хто стоїть за цією акцією – наразі невідомо.
Раніше схожі надгорби Путіну встановлювали у Єкатеринбурзі, Санкст-Петербурзі і Набережних Челнах.
Зауважимо, тепер у Росії можуть"прибирати" такі фото і схожий контент зі ЗМІ та соцмереж. До прикладу, раніше генпрокуратура РФ вимагала від низки новинних сайтів видалити матеріали із фотографією напису "Путін пі**р", який залишили на будівлі МВС у російському Ярославлі. Такі дії дозволяє новий закон про неповагу до влади.