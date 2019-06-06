12:14
6 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Страшна зброя Путіна. Відеогра з оголеним Сталіним
      Вєсті Кремля
      22:48, 5 червня
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, 5 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, 5 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Путіну встановили ще один надгробок у Росії: фото

      1515 Читать новость на русском
      У Росії знову "поховали" Путіна
      У Росії знову "поховали" Путіна / twitter.com

      У російському Воронежі невідомі активісти встановили новий надгробок президенту РФ Володимиру Путіну. Це вже не перший такий випадок за останні кілька місяців.

      Фотографія пам'ятника з'явилася в соціальних мережах. Активісти залишили на так званій надгробній плиті напис "політичний труп" і "казковий злодій і брехун".

      Читайте також: Путіна вже двічі "поховали" у Санкт-Петербурзі: фото надгробків

      Як видно на фото, на надгробку розмістили портрет російського президента, та його "роки життя" – 1952-2019.

      Хто стоїть за цією акцією – наразі невідомо.

       

      Раніше схожі надгорби Путіну встановлювали у  Єкатеринбурзі, Санкст-Петербурзі і Набережних Челнах.

      Зауважимо, тепер у Росії можуть"прибирати" такі фото і схожий контент зі ЗМІ та соцмереж. До прикладу, раніше генпрокуратура РФ вимагала від низки новинних сайтів видалити матеріали із фотографією напису "Путін пі**р", який залишили на будівлі МВС у російському Ярославлі. Такі дії дозволяє новий закон про неповагу до влади.

      blog_ava
      Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      сьогодні
      4537
      Теги: Курйозні новини Володимир Путін Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сьогодні , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 491
      Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      сьогодні , 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      Олена Булан 4190
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сьогодні , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1317
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      5 червня , 23:06 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 27126
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      5 червня , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 712
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук