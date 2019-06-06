Путіну встановили ще один надгробок у Росії: фото

У російському Воронежі невідомі активісти встановили новий надгробок президенту РФ Володимиру Путіну. Це вже не перший такий випадок за останні кілька місяців.

Фотографія пам'ятника з'явилася в соціальних мережах. Активісти залишили на так званій надгробній плиті напис "політичний труп" і "казковий злодій і брехун".

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Як видно на фото, на надгробку розмістили портрет російського президента, та його "роки життя" – 1952-2019.

Хто стоїть за цією акцією – наразі невідомо.

В Воронеже установили "надгробие" Путину

На эпитафии написано: "Путин В.В. сказочный вор и лжец,

политический труп

1952-2019"#надгробиеПутину pic.twitter.com/f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@agit_ru) June 5, 2019

Раніше схожі надгорби Путіну встановлювали у Єкатеринбурзі, Санкст-Петербурзі і Набережних Челнах.

Зауважимо, тепер у Росії можуть"прибирати" такі фото і схожий контент зі ЗМІ та соцмереж. До прикладу, раніше генпрокуратура РФ вимагала від низки новинних сайтів видалити матеріали із фотографією напису "Путін пі**р", який залишили на будівлі МВС у російському Ярославлі. Такі дії дозволяє новий закон про неповагу до влади.