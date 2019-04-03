У Санкт-Петербурзі встановили надгробок Путіну: фото

І російському Санкт-Петербурзі поблизу Ісаакіївського собору з'явився надгробок російському президенту Володимирові Путіну. Інціатори і виконавці задуму наразі невідомі.

Із соцмереж фото таблички з зображенням Путіна вже встигли повидаляти, однак відповідні фото оприлюднив фотограф Давид Френкель на своїй сторінці у Twitter.

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"Табличка з Путіним, фото якої повидаляли у ВК, з’явилась і в Петербурзі. Одразу скажу для центра Є: я поняття не маю, хто її встановив", – підписав він.

Як видно на таблиці, під фото російського президента розмістили "роки життя" – 1952-2019, а також напис "Зрадив народ Росії".

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY — Dave Frenkel (@merr1k) 3 квітня 2019 р.

Додамо, тепер у Росії можуть"прибирати" схожий контент у ЗМІ та соцмережах. До прикладу, зовсім нещодавно генпрокуратура Росії вимагала від низки новинних сайтів видалити матеріали із фотографією напису "Путін пі**р", який залишили на будівлі МВС у російському Ярославлі. Такі дії дозволяє новий закон про неповагу до влади.



Зафарбоване графіті/ Джерело: Ярославль LIVE

Що за законопроект?У Росії тепер в інтернеті будуть блокувати ті матеріали, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії. При виявленні в інтернеті подібних матеріалів генеральний прокурор Росії або його заступники будуть звертатися у "Роскомнагляд". Вони вимагатимуть заблокувати ресурс, поки інформація не буде видалена. Після виявлення фейкових новин в інтернеті "Роскомнагляд" буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх. Онлайн-виданням буде надана можливість "негайно" видалити такі новини. Традиційних ЗМІ ця заборона не торкнеться. Окрім того, держдума також ввела штрафи за образу державних символів та інститутів.