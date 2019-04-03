В Санкт-Петербурге установили надгробие Путину: фото

В российском Санкт-Петербурге вблизи Исаакиевского собора появилось надгробие российскому президенту Владимиру Путину. Инциаторы и исполнители замысла пока неизвестны.

Из соцсетей фото таблички с изображением Путина уже успели поудалять, однако соответствующие фото обнародовал фотограф Давид Френкель на своей странице в Twitter.

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"Табличка с Путиным, фото которой удалили из ВК, появилась и в Петербурге. Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее установил", – подписал он.

Как видно на табличке, под фото российского президента разместили "годы жизни" – 1952-2019, а также надпись "Изменил народу России".

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY — Dave Frenkel (@merr1k) 3 квітня 2019 р.

Добавим, сейчас в России могут "убирать" похожий контент в СМИ и соцсетях. К примеру, совсем недавно Генпрокуратура России потребовала от ряда новостных сайтов удалить материалы с фотографией надписи "Путин пи ** р", который оставили на здании МВД в российском Ярославле. Такие действия позволяет новый закон о неуважении к власти.



Закрашенное граффити / Источник:Ярославль LIVE

Что за законопроект?

В России теперь в интернете будут блокировать материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти России. При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор России или его заместители будут обращаться в "Роскомнадзор". Они будут требовать заблокировать ресурс, пока информация не будет удалена. После обнаружения фейковых новостей в интернете "Роскомнадзор" будет сразу блокировать сайты, распространяющие их. Онлайн-изданиям будет предоставлена ​​возможность "немедленно" удалить такие новости. Традиционных СМИ этот запрет не коснется. Кроме того, Госдума также ввела штрафы за оскорбление государственных символов и институтов.