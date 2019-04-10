Путину установили еще одно надгробие в России: фото

В российском Санкт-Петербурге вновь установили надгробие президенту Владимиру Путину. Это уже второй такой случай с начала апреля. На этот раз активисты оставили на так называемой надгробной плите надпись "Политический труп в Российской Федерации".

Впервые новое фото надгробия с фотографией Путина опубликовали в сети вчера, 10 апреля. Однако, где именно в городе разместили памятник пока неизвестно.

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Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест,

– отметили активисты.

Как видно на фото, на надгробии разместили портрет российского президента, его "годы жизни" – 1952-2019, а также надпись "Политический труп в Российской Федерации".

Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.

Санкт-Петербург 2019"

Источник: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx — Агит Россия (@agit_ru) 10 квітня 2019 р.

Это уже второй подобный случай в Санкт-Петербурге. 3 апреля активисты поставили похожее надгробие Путину вблизи Исаакиевского собора. На нем также было фото российского президента, год рождения и "смерти" (2019 год) и надпись "Предал народ России". Самих активистов движения "АгитРоссия", которые и установили памятник, арестовали на девять суток.