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      Путину установили еще одно надгробие в России: фото

      96 Читати новину українською
      В России снова "похоронили" Путина
      В России снова "похоронили" Путина / twitter.com

      В российском Воронеже неизвестные активисты установили новое надгробие президенту РФ Владимиру Путину. Это уже не первый подобный случай за последние несколько месяцев.

      Фотография памятника появилась в социальных сетях. Активисты оставили на так называемой надгробной плите надпись "политический труп" и "сказочный вор и лжец".

      Читайте также: Путина уже дважды "похоронили" в Санкт-Петербурге: фото надгробий

      Как видно на фото, на надгробии разместили портрет российского президента, и его "годы жизни" – 1952-2019.

      Кто стоит за этой акцией – пока неизвестно.

       

      Ранее подобные надгорбия Путину устанавливали в Екатеринбурге, Санкст-Петербурге и Набережных Челнах.

      Отметим, теперь в России могут "убирать" такие фото и похожий контент со СМИ и соцсетей. К примеру, ранее Генпрокуратура РФ потребовала от ряда новостных сайтов удалить материалы с фотографией надписи "Путин пи**р", которую оставили на здании МВД в российском Ярославле. Такие действия позволяет новый закон о неуважении к власти.

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Новости России Владимир Путин
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