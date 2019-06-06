Путину установили еще одно надгробие в России: фото

В российском Воронеже неизвестные активисты установили новое надгробие президенту РФ Владимиру Путину. Это уже не первый подобный случай за последние несколько месяцев.

Фотография памятника появилась в социальных сетях. Активисты оставили на так называемой надгробной плите надпись "политический труп" и "сказочный вор и лжец".

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Как видно на фото, на надгробии разместили портрет российского президента, и его "годы жизни" – 1952-2019.

Кто стоит за этой акцией – пока неизвестно.

В Воронеже установили "надгробие" Путину

На эпитафии написано: "Путин В.В. сказочный вор и лжец,

политический труп

1952-2019"#надгробиеПутину pic.twitter.com/f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@agit_ru) June 5, 2019

Ранее подобные надгорбия Путину устанавливали в Екатеринбурге, Санкст-Петербурге и Набережных Челнах.

Отметим, теперь в России могут "убирать" такие фото и похожий контент со СМИ и соцсетей. К примеру, ранее Генпрокуратура РФ потребовала от ряда новостных сайтов удалить материалы с фотографией надписи "Путин пи**р", которую оставили на здании МВД в российском Ярославле. Такие действия позволяет новый закон о неуважении к власти.