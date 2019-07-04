Аварія на "Лошарику" – удар по системі Путіна, – Handelsblatt

Аварія на суперсекретному підводному човні "Лошарик" вчергове засвідчила: в Росії військова техніка важливіша за людське життя.

"14 моряків загинули у пожежі на атомному підводному човні. Катастрофа нагадує про загибель "Курська", – нагадує німецьке видання Handelsblatt.

Це велика втрата для флоту та й узагалі для всієї армії,

– прокоментував те, що сталося, Володимир Путін.

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Це "удар по збудованій Путіним політичній системі", – вважає журналіст видання Андре Баллен.

"Лошарик" – це не "Курськ". Cитуація у російських збройних силах у 2019 році разюче відрізняється від тієї, що була під час приходу Путіна на посаду президента у 2000 році. Однак, між двома катастрофами можно провести паралелі. Обида нещасних випадки сталися на престижних об'єктах північного флоту Росії, підводних човнах з найвищим рівнем секретності. Обидва проводили навчання, коли їх наздогнала доля", – йдеться у статті.

Хоча на "Лошарику" загинуло менше людей, ніж на "Курську", де у серпні 2000 року полягли всі 118 моряків, – це найбільша катастрофа флоту за останні 10 років. До того ж, на човні були присутні винятково офіцери, сім із них були капітанами, двоє – Героями Росії,

– зазначає Баллен.

"Останні 20 років Путін створював міф "сильної Росії". При цьому насамперед він спирався на модернізацію та інтенсивне озброєння армії: нові ядерні ракети з гіперзвуковою швидкістю, надточні крилаті ракети, а також атомні підводні безпілотники були ключовими пунктами, за якими минулоріч перед своїм переобранням він возвеличував військовий потенціал Росії…

Проте, знову і знову, особливо після таких великих нещасних випадків, виникає питання про стандарти безпеки у збройних силах, – вказує автор статті. – Офіційних даних про втрати армії не існує з 2010 року, коли генеральний прокурор Юрій Чайка повідомляв про 478 загиблих військовослужбовців. Але уже тоді правозахисники сумнівалися у наведених цифрах. Так, Вероніка Марченко, засновниця правозахисної організації "Право матері", оцінювала число смертельних випадків у російській армії у 2-2,5 тисячі на рік. Після початку конфлікту в Україні Путін оголосив всю інформацію про такі смерті державною таємницею".

Журналіст роздумує:

Чи довідається громадськість про справжні причини катастрофи у зв'язку з великою секретністю? Здається, що військова техніка все ще важливіша за людське життя. Збереження військовї таємниці важливіше за право суспільства дізнатися причини катастрофи.

"Цілком ймовірно, що у результаті на питання: "Що сталося на "Лошарику"?" відбудуться відповіддю: "Він згорів". Так, як Путін якось коротко відповів на питання Ларрі Кінга про човен "Курськ": "Він затонув", – пише Handelsblatt.

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