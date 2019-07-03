Попри заборону Путіна, російські туристи продовжують літати у Грузію: у який спосіб

Попри заборону Кремля, російські туристи продовжують свої поїздки у Грузію. Як транзитну державу використовують Азербайджан.

Азербайджанські туристичні компанії продовжують свою діяльність у напрямку Грузії в звичайному режимі. Зокрема, не скасовують свої поїздки у Грузію через Азербайджан і російські туристи, повідомляє Грузія.online з посиланням на азербайджанські видання і туроператорів.

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Уже з 8 липня почне діяти заборона на авіасполучення між Росією і Грузією, введена російською стороною. Влада РФ також рекомендувала місцевим туроператорам тимчасово не продавати турпакети у Грузію.

Російські видання раніше прогнозували, що такі кроки змусять понад 150 тисяч росіян відмовитися від поїздки у кавказьку країну. Тим часом, перевізникам доведеться повернути пасажирам близько 3 мільярдів рублів.

Туристична галузь Грузії може понести збитки в розмірі майже 750 мільйонів доларів, внаслідок припинення авіаційного сполучення з Росією, вважає глава асоціації готелів і ресторанів Шалва Алавердашвілі.

Ми порахували цифри, і, якщо сьогодні повністю закриється ринок і російські туристи не приїдуть, можливий збиток складе 2,1 мільярда ларі (майже 750 мільйони доларів),

– запевнив Алавердашвілі.

У цей же час глава Мінекономрозвитку Грузії Натія Турнаво заявила, що через останні рішення російської влади втрати економіки Грузії можуть скласти близько мільярда доларів до кінця року.

"Це може сповільнити реальне зростання ВВП Грузії більш ніж на два відсотки", – вважає чиновниця.

Чому Путін заборонив росіянам літати у Грузію?Увечері, 20 червня, у Грузії розпочались масові хвилі протесту. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії Сергій Гаврилов сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.



Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.



У відповідь на антиросійські настрої грузинів очільник Кремля Володимир Путін заборонив російським літакам здійснювати рейси до Грузії. Заборона також стосується рейсів грузинських літаків до Росії.