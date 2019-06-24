Загострення між РФ та Грузією: росіяни взялись за грузинський алкоголь

Скасуванням авіасполучення та зупинкою продажів турів до Грузії в Росії вирішили не обмежуватися. Тепер там стверджують, що грузинський алкоголь став гіршим.

Так зване погіршення побачила Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя, повідомляє Росспоживнагляд.

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Там заявляють, що від 2014 до 2018 року майже втричі збільшилась кількість виробленого у Грузії алкоголю, який "не відповідає обов'язковим вимогам". У 2018 вона нібито становить 203 тисячі літрів. Серед згаданих компаній – багато виробників вин.

До Росії не дозволили ввести усі партії цієї продукції.

У службі заявляють, що у 2017 році лабораторії Росспоживнагляду ввели "високотехнологічні методи контролю, що дозволяють виявити порушення технології виробництва продукції та сировини». Тепер відомство посилило контроль за якістю і безпекою грузинського алкоголю.

Зазначимо, це повідомлення з'явилося на тлі погіршення стосунків між обома країнами після масових антиросійських протестів у Грузії.

Що ще вирішили у Росії?

Володимир Путін взявся дбати про безпеку росіян. Так, заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії і навпаки – грузинським до Росії . Окрім того, російському уряду Путін доручив вжити заходів для повернення росіян з Грузії, а МЗС – забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ.

Однак у Грузії через це не розгубились. Засновник найбільшого банку пропонує профінансувати чартери для українців, аби для туристичної індустрії країни не було жодних загроз.

Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?Все почалось увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.



Наступного дня протести відновилися з новою силою . Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Лпростестні настрої досі не вщухають. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Також голова правлячої партії Грузії пообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.



Зазначимо, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії та Південної Осетії.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео