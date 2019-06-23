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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Росія закрила небо для літаків із Грузії: країна відповіла влучним флешмобом

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      Грузини у мережі пишаються своєю країною і закликають співвітчизників відпочивати вдома
      Грузини у мережі пишаються своєю країною і закликають співвітчизників відпочивати вдома / фото з відкритих джерел

      Очільник Кремля Володимир Путін заборонив російським літакам здійснювати рейси до Грузії. Заборона також стосується рейсів грузинських літаків до Росії. Відповідь не забарилася. У Грузії у відповідь на дії РФ відповіли патріотичним флешмобом.

      Так, у соцмережах поширюють флешмоб із закликом проводити відпустку в країні. Автором ідеї став голова Асоціації юридичних фірм Грузії Звіад Кордзадзе, передає "Грузия Online".

      Цікаво: Замість поступок влада вирішила карати людей, – лідер опозиції Грузії про антиросійські протести

      Моя ідея не претендує на звання економічного дива. Це просто внесення якогось вкладу проти ембарго, яке щойно оголосила Росія. Я не знаю, який від цього буде економічний ефект, але іноді набагато важливіше цього ефекту – участь у чомусь великому, коли ти стоїш разом зі своєю країною,
      – зазначив він.

      До флешмобу вже приєдналися представники шоу-бізнесу та журналісти. Під хештегом, що перекладається як "відпочинь у Грузії" вони розповідають, у якому куточку країни планують провести свою відпустку.

      Флешмоб грузини організували у Facebook.

      Чому Володимир Путін закрив небо для грузинських літаків?

      Вочевидь, через антиросійські протести, які тривають у Грузії. Окрім заборони літати російським літакам до Грузії і грузинським до Росії, глава Кремля ще й дав розпорядження повернути з країни всіх туристів-громадян РФ.

      Чому в Грузії відбуваються антиросійські протести?

      Поштовхом до них стала некоректна поведінка російської делегації у грузинському парламенті. Так, депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов 20 червня всівся у крісло спікера парламенту Грузії і почав вести російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

      Такий вчинок росіянина обурив і опозицію, і громадських активістів, і пересічних громадян. Вони переконані, що розміщуватися у президії головного законодавчого органу Грузії представники країни-окупанта права не мають.

      Зазначимо, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії і Південної Осетії.

      Більше про антиросійські протести у Грузії – читайте тут.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії
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