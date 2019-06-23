Росія закрила небо для літаків із Грузії: країна відповіла влучним флешмобом

Очільник Кремля Володимир Путін заборонив російським літакам здійснювати рейси до Грузії. Заборона також стосується рейсів грузинських літаків до Росії. Відповідь не забарилася. У Грузії у відповідь на дії РФ відповіли патріотичним флешмобом.

Так, у соцмережах поширюють флешмоб із закликом проводити відпустку в країні. Автором ідеї став голова Асоціації юридичних фірм Грузії Звіад Кордзадзе, передає "Грузия Online".

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Моя ідея не претендує на звання економічного дива. Це просто внесення якогось вкладу проти ембарго, яке щойно оголосила Росія. Я не знаю, який від цього буде економічний ефект, але іноді набагато важливіше цього ефекту – участь у чомусь великому, коли ти стоїш разом зі своєю країною,

– зазначив він.

До флешмобу вже приєдналися представники шоу-бізнесу та журналісти. Під хештегом, що перекладається як "відпочинь у Грузії" вони розповідають, у якому куточку країни планують провести свою відпустку.

Флешмоб грузини організували у Facebook.

Чому Володимир Путін закрив небо для грузинських літаків?

Вочевидь, через антиросійські протести, які тривають у Грузії. Окрім заборони літати російським літакам до Грузії і грузинським до Росії, глава Кремля ще й дав розпорядження повернути з країни всіх туристів-громадян РФ.

Чому в Грузії відбуваються антиросійські протести?

Поштовхом до них стала некоректна поведінка російської делегації у грузинському парламенті. Так, депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов 20 червня всівся у крісло спікера парламенту Грузії і почав вести російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

Такий вчинок росіянина обурив і опозицію, і громадських активістів, і пересічних громадян. Вони переконані, що розміщуватися у президії головного законодавчого органу Грузії представники країни-окупанта права не мають.

Зазначимо, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії і Південної Осетії.

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