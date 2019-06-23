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      Замість поступок влада вирішила карати людей, – лідер опозиції Грузії про антиросійські протести

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      Георгій Вашадзе
      Георгій Вашадзе / Громадське

      У Грузії вже декілька днів тривають антиросійські протести. Вони виникли через неприпустимі дії депутатів Держдуми РФ в парламенті Грузії та підтримку цих дій з боку вищого керівництва країни.

      Чого зараз вимагає грузинська опозиція від влади та яка ситуація в країні розповів один із лідерів протестувальників, глава партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе у бліц-інтерв’ю theБабель.

      Важливо: Росія закрила своє небо для грузинських літаків і не пускає туди свої: що далі

      За його словами, на протести вийшли багато молодих людей. Вони сказали, що російський депутат на місці спікера грузинського парламенту – це неприпустимо для країни, частина якої окупована Росією.

      Люди вимагали відставки спікера парламенту, який наперед знав, що Гаврилов збирався сидіти в кріслі спікера. Замість того щоб піти на поступки, влада покарала людей,
      – сказав Вашадзе.

      Він додав, що для нього досі є загадкою те, чому влада Грузії дала наказ правоохоронцям застосовувати силу проти протестувальників. Проте опозиціонер висловив своє припущення: через страх до Росії.

      Вони бояться російської влади і хотіли показати, що покарають усіх, хто виступив проти,
      – припустив Вашадзе.

      Чи буде "Майдан"?

      Опозиціонери планують мирним шляхом продовжити протести у Тбілісі. Їх основні вимоги: звільнення очільника МВС і проведення дострокових виборів у країні. Одну вимогу протестувальників, до речі, вже виконали – спікер парламенту Іраклій Кобахідзе, відставку якого теж вимагали люди, звільнив займану посаду.

      Дострокових виборів ми вимагаємо, бо після того, як влада застосувала силу, вона втратила легітимність. А наказ про застосування сили дав глава МВС, і він має піти,
      – пояснив вимоги опозиції Вашадзе.

      Наразі відомо, що близько 300 протестувальників правоохоронці затримали у Тбілісі. Об’єднана опозиція країни вимагає їх негайного звільнення. Вони називають цих людей політв’язнями.

      "Всі ці люди є політв'язнями. Це політична помста, спрямована на людей, які борються за інтереси свободи, і висловили цивільний протест з приводу того, що відбувається в країні. Тому ми вимагаємо від влади звільнення незаконних політв'язнів!" – каже Георгій Вашадзе.

      Додамо, що міжнародна організація Amnesty International вимагає провести розслідування у зв'язку із застосуванням грузинською поліцією сили на акції в Тбілісі. Там кажуть, що на кадрах, відзнятих з місця подій, видно: правоохоронці стріляли по людях без розбору.

      Чому виникли антиросійські протести у Грузії?

      Бо депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів на місце спікера у грузинському парламенті і російською мовою почав вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

      Грузинам не сподобалось те, що країна-окупант (а у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії і Південної Осетії) зайняла місце у президії і веде своєю мовою офіційний захід у вищому законодавчому органі їх держави.

      Коротко про головне: Антиросійські протести у Грузії: що відомо – фото та відео

      Опозиційні сили країни, громадські активісти і звичайні люди прийшли під стіни парламенту у Тбілісі, аби висловити своє невдоволення. Спочатку протестувальники вимагали вибачень від російської делегації, а згодом у них з’явились нові вимоги: відставка спікера, глави МВС і глави Служби безпеки Грузії. Проте там їх зі сльозогінним газом і гумовими кулями зустріли правоохоронці. Так, в ніч на 21 червня сотні людей отримали поранення, багато із них досі у лікарнях із важкими травмами. Арештовано, своєю чергою, близько 300 осіб.

      Після жорстокого розгону правоохоронцями люди хочуть, аби у країні відбулися ще й дострокові вибори. Схоже, акції триватимуть поки влада не підтримає усі вимоги протестувальників.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії
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