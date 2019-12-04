Путін публічно сконфузився у Сочі: смішне відео

Президент Росії Володимир Путін - особистість дуже серйозна. Попри це, він часто потрапляє у курйозні ситуації. Остання трапилась, коли глава Кремля почав виголошувати промову в Російському міжнародному олімпійському університеті в Сочі.

Саме в цьому університеті російський президент 3 грудня мав зустріч з паралімпійцями. Відео з початку зустрічі оприлюднила російська пропагандистка Ольга Скабєєва в своєму телеграм-каналі.

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Путін почав виголошувати промову і не помітив, що мікрофон вимкнений і його ніхто не чує. Після йому все ж допомогли і глава РФ почав промову заново.

І таке буває: Путін почав вітальну промову з вимкненим мікрофоном. Десь за кадром нервово сміється сивий звукоінженер,

– написала пропагандистка.