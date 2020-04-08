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      Медведев владеет роскошной дачей на островах под свой рост, – СМИ

      - Читати новину українською
      Дача Медведева на островах / proekt.media

      Журналисты обнаружили, что экс-премьер России Дмитрий Медведев владеет поместьем на 27 гектаров в Астраханской области, расположенным на двух островах. Все строилось под рост Медведева.

      Дачу обнаружили еще в 2012 году, но тогда СМИ предполагали, что там будет отдыхать президент России Владимир Путин, говорится в расследовании "Проекта".

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      До того, как имение отдали Медведеву, это была туристическая база "Лотос". Но с 2010 года ее застройкой активно занимались фирмы-прокладки астраханского депутата. По данным журналистов, куратором строительства был бывший одноклассник Дмитрия Медведева – президент федерации гребли России Евгений Архипов.

      На даче расположен бассейн на 50 метров, тренажерный зал, баня, 2 спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня "семи народов мира" с полным набором техники, кинотеатр 5d и 8 домов для гостей.

      Все строилось под рост Медведева.

      Иногда доходило до смешного. Мастера крутили у виска, когда им выдавали критерии: "Ну кто в таком умывальнике умываться будет? Ну какие 650 сантиметров? Ну 800 же должно быть!"
      – рассказал расследователям один из бывших строителей.

      Местные жители рассказали, что Медведев приезжает на дачу два – три раза в год. В это время усиливается охрана, а от крестьян даже требуют не выпускать коров из хлевов, чтобы те "не бродили и не гадили".

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Дмитрий Медведев Новости России
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