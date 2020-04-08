Медведев владеет роскошной дачей на островах под свой рост, – СМИ
Журналисты обнаружили, что экс-премьер России Дмитрий Медведев владеет поместьем на 27 гектаров в Астраханской области, расположенным на двух островах. Все строилось под рост Медведева.
Дачу обнаружили еще в 2012 году, но тогда СМИ предполагали, что там будет отдыхать президент России Владимир Путин, говорится в расследовании "Проекта".
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До того, как имение отдали Медведеву, это была туристическая база "Лотос". Но с 2010 года ее застройкой активно занимались фирмы-прокладки астраханского депутата. По данным журналистов, куратором строительства был бывший одноклассник Дмитрия Медведева – президент федерации гребли России Евгений Архипов.
На даче расположен бассейн на 50 метров, тренажерный зал, баня, 2 спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня "семи народов мира" с полным набором техники, кинотеатр 5d и 8 домов для гостей.
Все строилось под рост Медведева.
Иногда доходило до смешного. Мастера крутили у виска, когда им выдавали критерии: "Ну кто в таком умывальнике умываться будет? Ну какие 650 сантиметров? Ну 800 же должно быть!"
– рассказал расследователям один из бывших строителей.
Местные жители рассказали, что Медведев приезжает на дачу два – три раза в год. В это время усиливается охрана, а от крестьян даже требуют не выпускать коров из хлевов, чтобы те "не бродили и не гадили".
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